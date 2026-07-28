28 de julio de 2026 Inicio
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El Banco Central dejó de comprar dólares tras 135 jornadas y cayeron las reservas

Por primera vez en el programa de acumulación de 2026, la autoridad monetaria no intervino en el mercado oficial. La fuerte demanda del sector energético y la caída en la cotización del oro empujaron las reservas brutas por debajo de los u$s49.000 millones.

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El presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) interrumpió este martes 28 de julio una histórica racha de 135 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en el mercado de cambios. Se trató de una jornada sin intervención por parte de la entidad dirigida por Santiago Bausili, marcando apenas la segunda vez en lo que va del año que no se realizan compras, un fenómeno que no ocurría desde el pasado 2 de enero. Pese a este freno, el saldo comprador acumulado en el mes de julio se mantiene sólido en u$s1.963 millones.

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Según consignó Ámbito, la ausencia de compras durante la jornada respondió principalmente a una fuerte demanda de divisas por parte del sector energético. No obstante, destacaron que el promedio diario de adquisiciones en julio se ubica en los u$s116 millones, una cifra que supera los u$s97 millones diarios que se promedian en lo que va de 2026. El volumen total negociado en el segmento de contado del Mercado Libre de Cambios (MLC) alcanzó este martes los u$s528,8 millones.

Como consecuencia de la falta de intervención y otros factores externos, las reservas internacionales brutas sufrieron una caída de u$s234 millones, finalizando en u$s48.931 millones. Esta baja estuvo influenciada en gran medida por un impacto negativo en la valuación de los activos, especialmente por el retroceso del 1,30% en el precio del oro, lo que restó aproximadamente u$s115 millones al valor contable de las tenencias del Central. De esta manera, el stock volvió a perforar el umbral de los u$s49.000 millones tras varias jornadas por encima de ese nivel.

A pesar de este quiebre en la racha, el equipo económico subrayó que el BCRA ya ha alcanzado la meta de acumulación de reservas prevista para este año, habiendo adquirido un total de u$s13.128 millones en lo que va de 2026. El desafío para las próximas semanas será determinar si esta pausa en la compra de divisas es un hecho puntual por la demanda estacional de energía o si representa el inicio de una etapa con menores márgenes para seguir sumando reservas al balance del Central.

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