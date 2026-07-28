28 de julio de 2026 Inicio
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La alianza que encabeza Lula da Silva presentó una denuncia por la visita de Javier Milei a Brasil

La Federación Brasil de la Esperanza solicitó a la Fiscalía General Electoral brasileña que investigue el financiamiento de la visita del presidente argentino al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro.

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Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

La Federación Brasil de la Esperanza, encabezada por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, denunció la asistencia del presidente Javier Milei al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y le pidió a la Fiscalía General Electoral de Brasil que investigue la existencia de "indicios de injerencia externa indebida" en las elecciones y aclare cómo se organizó y financió la visita del libertario.

Lula da Silva, presidente de Brasil.
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El planteo fue elevado al fiscal general electoral, Paulo Gonet, y reclamó determinar quién pagó los pasajes, el alojamiento, los traslados internos, la seguridad y la logística de Milei durante su estadía. La alianza pidió establecer si se usaron fondos públicos argentinos, recursos del Partido Liberal (PL), dinero del gobierno de San Pablo o aportes privados.

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En el escrito también figura la petición de revisar si hubo coordinación entre funcionarios argentinos, autoridades brasileñas y dirigentes partidarios para armar la agenda. Además, el texto señala que identificar el origen de los fondos permitiría "verificar la regularidad jurídica del financiamiento" conforme a las normas electorales de Brasil y evaluar si se emplearon estructuras del gobierno de San Pablo para favorecer la actividad del PL.

La denuncia alcanza al presidente del PL, Valdemar Costa Neto; a Flávio Bolsonaro y al gobernador paulista Tarcísio de Freitas. Horas antes del acto partidario, De Freitas recibió oficialmente a Milei y le otorgó la Orden de Ipiranga, máxima distinción del estado. La Federación Brasil de la Esperanza está compuesta por el PT, el Partido Verde y el Partido Comunista de Brasil.

El documento sostiene que, al afirmar que solamente Flávio Bolsonaro podía "parar a Lula", el Presidente argentino formuló "en sustancia" un pedido de apoyo al precandidato y de rechazo al actual jefe de Estado brasileño.

La presentación también recuerda que Milei llamó "ladrón" y "presidiario" a Lula, aunque sin nombrarlo, y afirma que esas expresiones excedieron una manifestación política general. En esa línea, el escrito señala que "tal secuencia de actos proyecta sobre la disputa electoral brasileña el peso simbólico y político de una autoridad extranjera".

El vocero presidencial argentino intentó desescalar la tensión con Brasil

El vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, intentó bajarle el tono al cruce con el gobierno brasileño tras la participación de Milei en el lanzamiento del candidato presidencial opositor.

"No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos que coexisten y de hecho se tienen como socios comerciales principales", deslizó el portavoz del Presidente. En la Casa Rosada afirmaron a Infobae que el jefe de Estado argentino "no está arrepentido", así que podría volver a insultar a su par brasileño.

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