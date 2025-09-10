Qué decía Charlie Kirk, el influencer de ultraderecha asesinado, sobre la libre portación de armas

Charlie Kirk tenía 31 años y defendía la libre portación de armas.

El influencer conservador Charlie Kirk, quien este miércoles fue asesinado de un disparo en la garganta durante una conferencia en el campus de la Universidad Utah Valley, era un acérrimo defensor de la libre portación de armas de fuego. En abril de 2023 realizó una serie de declaraciones polémicas tras un trágico tiroteo en una escuela de Nashville, en Tennessee, donde murieron seis personas, incluidos tres niños.

En un programa de radio, Kirk defendió el derecho a la tenencia de armas y argumentó que el hecho de que ocurran algunas muertes es un "precio" aceptable para mantener la libertad.

"Nunca vivirás en una sociedad con una ciudadanía armada y sin una sola muerte por arma de fuego. Creo que vale la pena pagar, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos recurrir a la Segunda Enmienda y proteger nuestros demás derechos divinos. Es un acuerdo prudente. Es racional. Tener una ciudadanía armada tiene un precio, y eso es parte de la libertad", sostuvo Kirk en aquella oportunidad.

El fundador de Turning Point USA comparó la violencia por armas de fuego con otros riesgos que la sociedad acepta en su vida diaria, como por ejemplo los accidentes de tránsito.

"Conducir tiene un precio: 50.000 personas mueren en la carretera cada año. Ese es el precio. Si eliminamos la conducción, habría 50.000 muertes por accidentes automovilísticos menos. Pero hemos decidido que el beneficio de conducir —velocidad, accesibilidad, movilidad, tener productos y servicios— compensa el costo de 50.000 personas que mueren en la carretera", explicó el influencer de la ultraderecha.

Por último, advirtió: "Debemos ser muy claros: no vamos a reducir las muertes por armas de fuego a cero. No sucederá. Se podrían reducir significativamente con más padres en casa y más guardias armados frente a las escuelas. Debemos tener una visión reduccionista, honesta y clara, de la violencia armada, pero no una visión utópica".