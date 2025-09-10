10 de septiembre de 2025 Inicio
Asesinato de Charlie Kirk: un nuevo video muestra el disparo desde otro ángulo

Las imágenes muestran el perfil izquierdo del influencer conservador, el momento en que toma el micrófono para responder una pregunta, y se oye el disparo que impacta de lleno en su garganta y que le provocó la muerte instantánea.

Charlie Kirk tenía 31 años.

En redes sociales circula un nuevo video que muestra desde otro ángulo el momento exacto del disparo que mató al activista político conservador Charlie Kirk, mientras participaba de un evento en el campus de la Universidad Utah Valley, en el oeste de Estados Unidos.

crimen de charlie kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio
Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Kirk era uno de los principales influencers de la derecha estadounidense. Fue asesinado este miércoles en el marco de un atentado al recibir un disparo en la garganta mientras comenzaba a hablar ante los asistentes al evento.

Las imágenes muestran el perfil izquierdo de Kirk, el momento en que toma el micrófono para responder una pregunta, y se oye el disparo que impacta de lleno en su garganta y que le provocó la muerte instantánea.

Kirk, de 31 años, era una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador estadounidense, particularmente entre los jóvenes. En 2012, junto a William T. Montgomery, fundó Turning Point USA (TPUSA), una organización sin fines de lucro que se centra en promover valores como la libertad de mercado y la fiscalidad responsable en escuelas secundarias y universidades.

