10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

La víctima del hecho, que se produjo en Massachusetts, se iba a casar con su pareja en los próximos días. El sospechoso fue detenido y procesado.

Por
La víctima se llamaba Kevin Doherty.

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Redes sociales

Un hombre fue asesinado en el estado estadounidense de Massachusetts luego de discutir con otro tras sacar unas fotografías. El hecho se produjo a pocos días de que la víctima se case con su pareja, mientras que el autor del crimen fue detenido y procesado.

Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.
Te puede interesar:

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

La víctima, que fue identificada como Kevin Doherty y tenía 56 años, le sacó unas fotografías a Snehal Srivastava, de 26, mientras pintaba el suelo de un puente. Luego, discutieron y mantuvieron una pelea, aunque la víctima llegó a comunicarse con la Policía local.

Estados Unidos operativo
Las autoridades estadounidenses intervinieron en el hecho.

Las autoridades estadounidenses intervinieron en el hecho.

En tanto, pese a que las autoridades se dirigieron a la zona para trasladarlo al Centro Médico Umass, el hombre ya había muerto. El autor del asesinato, por su parte, fue ubicado en una casa luego de un amplio operativo con drones y un perro y la Justicia lo procesó por el crimen.

El victimario no estaba habilitado para portar armas de fuego y se encuentra detenido, mientras que la pareja de Doherty expuso su tristeza en diálogo con la prensa. "No hay palabras que puedan reflejar plenamente el abrumador dolor y la pena que estamos experimentando", marcó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump lamentó la muerte del activista Charlie Kirk tras un ataque: "Era querido y admirado por todos"

 Charlie Kirk tenía 31 años.

Quién era Charlie Kirk, el seguidor de Donald Trump asesinado en Estados Unidos

Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Impactante video: aliado de Trump fue baleado en un evento en Utah

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump.

Conmoción en Estados Unidos: le dispararon durante un acto a Charlie Kirk, un activista cercano a Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump criticó el ataque de Israel contra la cúpula de Hamás en Qatar

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Hace 8 minutos
Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 11 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 11 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 13 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 24 minutos