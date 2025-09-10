Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató La víctima del hecho, que se produjo en Massachusetts, se iba a casar con su pareja en los próximos días. El sospechoso fue detenido y procesado. Por







La víctima se llamaba Kevin Doherty. Redes sociales

Un hombre fue asesinado en el estado estadounidense de Massachusetts luego de discutir con otro tras sacar unas fotografías. El hecho se produjo a pocos días de que la víctima se case con su pareja, mientras que el autor del crimen fue detenido y procesado.

La víctima, que fue identificada como Kevin Doherty y tenía 56 años, le sacó unas fotografías a Snehal Srivastava, de 26, mientras pintaba el suelo de un puente. Luego, discutieron y mantuvieron una pelea, aunque la víctima llegó a comunicarse con la Policía local.

Estados Unidos operativo Las autoridades estadounidenses intervinieron en el hecho. Getty Images En tanto, pese a que las autoridades se dirigieron a la zona para trasladarlo al Centro Médico Umass, el hombre ya había muerto. El autor del asesinato, por su parte, fue ubicado en una casa luego de un amplio operativo con drones y un perro y la Justicia lo procesó por el crimen.

El victimario no estaba habilitado para portar armas de fuego y se encuentra detenido, mientras que la pareja de Doherty expuso su tristeza en diálogo con la prensa. "No hay palabras que puedan reflejar plenamente el abrumador dolor y la pena que estamos experimentando", marcó.