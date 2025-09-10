IR A
Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

La plataforma de streaming musical decidió implementar una de las funciones más demandadas por sus clientes premium.

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Efe

La plataforma de streaming musical Spotify anunció el lanzamiento de la herramienta más pedida por sus usuarios premium, algo que llega para cambiar definitivamente la utilización de la aplicación luego de años de críticas por su ausencia y el precio de la suscripción.

A través de sus redes sociales, informaron: "Lossless llega a Spotify Premium con una experiencia auditiva más rica y detallada". Además, la propia plataforma agregó que esta fue una de las funciones más esperadas por sus usuarios, quienes paulatinamente irán recibiendo la notificación sobre la disponibilidad para cada uno.

Con respecto a la extensa demora para implementar Lossless, el vicepresidente de suscripciones de Spotify confesó: "Nos hemos dedicado tiempo a desarrollar esta función priorizando la calidad, la facilidad de uso y la claridad en cada paso, para que siempre sepas qué está pasando". Más específicamente, esta herramienta significa que se podrán reproducir pistas en FLAC de hasta 24 bits/44,1 kHz.

Lossless estará disponible en celulares, computadoras y tablets, así como en muchos dispositivos compatibles con Spotify Connect, como Sony, Bose, Samsung, Sennheiser y más. Además, desde octubre, también estará disponible para otros dispositivos como Sonos y Amazon.

En último lugar, Spotify reveló que esta función se implementará gradualmente en más de 50 mercados hasta octubre. Así, los suscriptores premium de Australia, Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido ya han comenzado a tener acceso, por lo que en Argentina todavía se deberá seguir esperando.

Cómo activar Lossless en Spotify

Para activar Lossless en la app de Spotify:

  1. Toca el ícono de tu perfil en la esquina superior izquierda.
  2. Ve a Ajustes y Privacidad y luego selecciona Calidad de medios.
  3. Selecciona dónde quieres activar el Lossless (audio sin pérdida): Wi-Fi, datos móviles, descargas.
Así es el paso a paso completo para activar Lossless.

Es importante tener en cuenta que se deberá activar Lossless manualmente en cada dispositivo, y se sabrá que está activado porque el indicador aparecerá en la vista o barra de reproducción, además del Selector de conexión. Por otro lado, Spotify recomienda utilizar auriculares o altavoces con cable para tener la mejor experiencia de escucha, ya que Bluetooth no ofrece suficiente ancho de banda para transmitir audio sin pérdidas.

