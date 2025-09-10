Flavio Briatore reveló si mejorará el auto de Franco Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones" El jefe de equipo de Alpine analizó las condiciones de los monoplazas de la escudería y el desempeño del piloto argentino en la temporada. Por







Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Flavio Briatore, jefe de equipo de la escudería Alpine, donde se desempeña Franco Colapinto en la Fórmula 1, reconoció que el auto del piloto argentino no tendrá mejoras durante 2025, pese al pobre desempeño del equipo francés en la temporada.

En diálogo con la agencia AFP, Briatore marcó que las condiciones del auto del piloto pilarense no mejorarán durante este año y también advirtió por el próximo año. "Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el coche en 2025 y de hacer el nuevo coche para 2026. En un momento dado hay que tomar decisiones", expresó.

También fue autocrítico con el nivel de la escudería en el campeonato: "Pensábamos estar mucho mejor este año. El motor con el que contamos es un gran hándicap, sobre todo ahora que los 20 coches están en un segundo. Con dos décimas menos, se puede pasar de la 6° a la 17° plaza".

Franco Colapinto Franco Colapinto. En este marco, se mostró optimista de cara a 2026: "Podemos hacer podios el año que viene. Tenemos el potencial para estar en el top 6 e incluso en el Top 4 si todo va bien".

No obstante, en una conferencia de prensa, advirtió sobre el monoplaza del argentino: "Estos coches son muy pesados y rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto".