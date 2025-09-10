10 de septiembre de 2025 Inicio
Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y el gobernador Maximiliano Pullaro podrá presentarse a la reelección

La Legislatura santafesina dio el visto bueno a la nueva Carta Magna, que reemplazará a la de 1962. La reforma, que introduce cambios en materia de derechos sociales, ambientales y políticos, fue celebrada como un "hito" por el gobernador. La jura será este viernes.

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y cerró un debate de décadas.

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y cerró un debate de décadas.

La provincia de Santa Fe hizo historia este miércoles al aprobar su nueva Constitución, un hito largamente esperado que pone fin a más de 60 años de vigencia de la Carta Magna de 1962.

Con 52 votos a favor y 17 en contra, los legisladores de la Asamblea Constituyente santafesina dieron el respaldo final a un texto que se venía debatiendo intensamente desde hace meses.

La votación fue el punto culminante de un proceso que arrancó con la convocatoria a la reforma y que generó un intenso debate político y social en toda la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro celebró la aprobación a través de sus redes sociales, calificándola como un "hito para la democracia santafesina" que "nos pone a la vanguardia en materia de derechos y modernización del Estado".

Qué cambia con la nueva Constitución de Santa Fe

Entre los principales puntos de la reforma, se destacan varias novedades que modernizan la provincia y la alinean con los principios constitucionales más contemporáneos:

  • Reelección del gobernador: Se habilita la reelección por un único mandato consecutivo para el gobernador y vicegobernador, un punto clave que generó un intenso debate.

  • Protección del medio ambiente: Se incorporan cláusulas para proteger los humedales y se obliga al Estado a cuidar el ambiente para las próximas generaciones, un reclamo histórico de organizaciones ecologistas.

  • Reforma judicial: La nueva Constitución establece cambios en la conformación y el funcionamiento del Poder Judicial, buscando mayor transparencia y agilidad.

  • "Ficha Limpia": Se introduce esta medida que busca impedir que personas con condenas judiciales puedan postularse a cargos públicos.

  • Derechos Sociales y de Género: Se incluyeron artículos que fortalecen la protección de los derechos de las mujeres, las comunidades LGTBIQ+ y los pueblos originarios.

Si bien la mayoría de los bloques celebraron la aprobación, no todos los constituyentes estuvieron de acuerdo. Los 17 votos en contra provinieron de sectores que cuestionaron algunos de los puntos de la reforma, especialmente el que habilita la reelección. La oposición argumentó que este cambio podría abrir la puerta a un "personalismo político" que atentaría contra la alternancia en el poder.

