Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

El presidente Javier Milei mandó sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA asesinado este miércoles mientras daba una charla en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos. Además responsabilizó a la izquierda por el crimen aún cuando las autoridades estadounidenses no habían dado precisiones sobre la identidad del autor.

“Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", expresó a través de su cuenta de X

"Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble”, aseguró el presidente, sin argumentar sus afirmaciones.

Charlie Kirk, de 32 años, fue baleado mientras participaba de un evento estudiantil en la Universidad de Utah. Según la información difundida por Turning Point USA, el disparo provino desde un edificio del campus a unos 200 metros de distancia. A las horas del hecho se confirmó su muerte. Las autoridades estadounidenses aún no brindaron detalles sobre el autor del ataque ni sus motivaciones.

A pesar de la falta de información oficial, Milei no dudó en responsabilizar a la izquierda por el asesinato, enmarcando el hecho en lo que describió como una “ola de violencia política” global. La declaración generó controversia dado que se trató de un pronunciamiento categórico antes de que las investigaciones confirmaran la identidad o los motivos del agresor.