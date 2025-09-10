Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Tras el asesinato del activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk durante un evento en la Utah Valley University, los videos registrados por los asistentes a la conferencia se transformaron en una pieza clave de la investigación.
El exanalista del Center for Naval Analyses y actual investigador de Hunterbrook Media, Blake Spendley, publicó en su cuenta de la red social X un video en el que puede observarse la posible figura de una persona en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados.
En otro registro, filmado desde el Hall of flags (Salón de las Banderas), justo detrás del escenario, se puede ver a una persona corriendo por la misma azotea del Losee Center tras el disparo.