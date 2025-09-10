10 de septiembre de 2025 Inicio
Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Tras el asesinato del activista de ultraderecha, los videos registrados por los asistentes a la conferencia en la Utah Valley University se transformaron en una pieza clave de la investigación.

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio
Charlie Kirk tenía 31 años.
Asesinato de Charlie Kirk: un nuevo video muestra el disparo desde otro ángulo

El exanalista del Center for Naval Analyses y actual investigador de Hunterbrook Media, Blake Spendley, publicó en su cuenta de la red social X un video en el que puede observarse la posible figura de una persona en el techo del Losee Center, un edificio universitario de más de 4.700 metros cuadrados.

En otro registro, filmado desde el Hall of flags (Salón de las Banderas), justo detrás del escenario, se puede ver a una persona corriendo por la misma azotea del Losee Center tras el disparo.

Charlie Kirk tenía 31 años y defendía la libre portación de armas.

Qué decía Charlie Kirk, el influencer de ultraderecha asesinado, sobre la libre portación de armas

Kamala Harris junto a Joe Biden.

Estados Unidos: Kamala Harris admitió que fue "imprudente" que Joe Biden decidiera ir por la reelección

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

La víctima se llamaba Kevin Doherty.

Se enojó porque le sacaron fotos, discutieron y lo mató

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos.

Murió Charlie Kirk, el activista pro Trump que recibió un disparo en un acto en Estados Unidos

Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿.

La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

Nicki Nicole terminó con el misterio alrededor de su romance con Lamine Yamal.

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Crimen de Charlie Kirk: los videos que muestran al posible tirador en la terraza de un edificio

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y cerró un debate de décadas.

Histórico: Santa Fe aprobó su nueva Constitución y el gobernador Pullaro podrá presentarse a la reelección

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

Pampita compartió las imágenes con sus seguidores en las redes sociales.

Bailando con ballenas: Pampita hizo su sueño realidad

María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿.

La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

