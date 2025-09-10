IR A
Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

El histórico programa regresa luego de dos años desde lo que fue su última emisión con la conducción de Marcela Tinayre.

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Redes sociales

Tras muchos idas y vueltas, Polémica en el bar vuelve con una nueva edición por la pantalla de A24 y con la conducción de Mariano Iúdica, quien regresa al rol por séptima temporada. Junto con él, el resto del elenco estará compuesto por Diego Moranzoni, Emmanuel Danann, Carlos Maslatón, Diego Recalde, Javier Calvo y Marina Calabró.

Además de la mencionada Tinayre, la edición de 2023 tuvo un panel con Pachu Peña, Fernando Burlando, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Marcelo Polino y Walter "Alfa" Santiago. Esta fue su despedida de América TV, canal que ha decidido prescindir de la posibilidad de sumarse a esta nueva entrega y se lo cedieron a A24 para cambiar la línea 100% informativa que mantuvo hasta el momento.

Polémica en el bar 2025
El nuevo panel de Polémica en el bar generó fuertes críticas en X.

Junto con las primeras imágenes de los elegidos para el panel, Maslatón escribió: "El lunes a las 21:00 arrancamos en Polémica en el bar. Yo soy, ante todo, un hombre de bar, fui más de 43 mil veces al bar en mi vida en 90 países. Y además soy un forero histórico de los bares de todas partes". Con estas palabras, se mostró ilusionado con la oportunidad de estar en la histórica mesa.

Grego Rosselló Mario Pergolini
Este nuevo talk show parece no haber convencido a la audiencia.

