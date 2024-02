Qatar afirmó que Hamás dio una "confirmación preliminar positiva" a otra tregua con Israel

No obstante, un funcionario de Israel advirtió que el país no aprobó nada, según marcó el Canal 13 News. Por su parte, el canal local Channel 12 expresó que Israel todavía no recibió ninguna respuesta de Qatar sobre el acuerdo que se propuso.

En tanto, según consignó la agencia AFP, Al Ansari expuso su entusiasmo para que las partes en conflicto tengan un acercamiento: "El camino que nos queda por recorrer todavía es muy difícil. Pero somos optimistas porque las dos partes aceptaron las premisas que conducirían a una pausa (en los combates). Esperamos estar en condiciones de anunciar buenas noticias al respecto en las próximas dos semanas".

Conflicto entre Israel y Hamás: aseguran que Gaza se quedó sin sistema de salud

Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó que "ya no hay hospitales en Gaza" para brindar asistencia "en caso de grandes flujos de heridos de guerra" y advirtió por el colapso de los servicios médicos vitales en el Hospital Nasser, el principal centro de salud de Jan Yunis, en la región sur de la Franja.

A través de un comunicado, la organización valoró que el Tribunal Internacional de Justicia haya dictado medidas provisionales ordenando a Israel que impida los actos de genocidio contra la población palestina y tome medidas inmediatas para mejorar la situación humanitaria en Gaza.

Asimismo denunció: "La capacidad quirúrgica del Nasser es ahora casi inexistente y el escaso personal médico que permanece en el centro debe hacer frente a la situación con unos suministros exiguos del todo insuficientes para hacer frente a sucesos con víctimas masivas y grandes afluencias de heridos".

Según datos brindados por la ONG, más de 300 pacientes con heridas de guerra permanecen en dicho hospital sin poder ser evacuados "porque es demasiado peligroso y no hay ambulancias". "El pasado miércoles al menos un paciente del hospital murió porque no había cirujano ortopédico disponible", sostuvieron.

"La vida de la gente corre peligro por la falta de atención médica. Con el Hospital Nasser y el Hospital Europeo de Gaza casi inaccesibles, ya no existe un sistema sanitario en Gaza", afirmó Guillemette Thomas, coordinadora médica de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados.