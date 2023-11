Polémica en Israel: suspendieron a un ministro que planteó que lanzar bombas atómicas sobre Gaza "es una opción"

El entrevistador hizo notar a Eliyahu, miembro del Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu por el partido de ultraderecha Poder Judío, que en la Franja de Gaza hay actualmente unos 240 israelíes como rehenes de Hamás.

"Rezo y espero su regreso, pero en la guerra se tiene que pagar un precio", afirmó el funcionario, que responde al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder de su partido. "¿Por qué las vidas de los secuestrados, cuya liberación realmente deseo, son más importantes que las vidas de los soldados y las personas que serán asesinadas más tarde?", agregó en su entrevista con Radio Kol Berama.

Los comentarios fueron rápidamente desautorizados por Netanyahu, quien también suspendió al ministro de las reuniones del gabinete.

Franja de Gaza Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza ya dejaron más de 9.000 muertos. Reuters

El ministro de Patrimonio argumentó también su objeción a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y abogó porque Israel vuelva a ocupar la Franja de Gaza, donde mantuvo colonias desde 1967 hasta 2005, cuando se retiró del territorio.

"No entregaríamos ayuda humanitaria a los nazis", dijo y aseguró que "no existen civiles no involucrados en Gaza", según reseñó el diario Times of Israel.

Los dichos de Eliyahu despertaron críticas dentro y fuera del Gobierno. "Las palabras de Amichai Eliyahu están alejadas de la realidad", expresó el primer ministro israelí en un comunicado. "Israel y el Ejército están actuando de acuerdo con los más altos estándares del derecho internacional para evitar daños a personas no involucradas, y continuaremos haciéndolo hasta llegar a la victoria", aclaró.

Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Netanyahu que despidiera a Eliyahu, calificando sus dichos como "un comentario horrible y demencial de un ministro irresponsable". "Ofendió a las familias de los cautivos en Gaza, ofendió a la sociedad israelí y dañó nuestra posición internacional", afirmó.

"La presencia de extremistas en el Gobierno nos pone en peligro a nosotros y al éxito de los objetivos de la guerra: derrotar a Hamás y devolver a los rehenes", señaló el jefe de la oposición.

Por su parte, Eliyahu se defendió a través de las redes sociales y mantuvo encendida la polémica. "Para cualquiera que tenga mente está claro que la afirmación sobre un átomo es metafórica. Pero definitivamente necesitamos una respuesta poderosa y desproporcionada al terrorismo, que deje claro a los nazis y a sus partidarios que el terrorismo no vale la pena. Ésta es la única fórmula que los países democráticos pueden utilizar para hacer frente al terrorismo. Al mismo tiempo, está claro que el Estado de Israel está comprometido a hacer todo lo posible para devolver a los secuestrados sanos y salvos", publicó en su cuenta de Twitter.

Amichay Eliyahu ministro Israel bomba atómica Franja de Gaza Twitter @Eliyahu_a

Israel lanzó su ofensiva en Gaza luego de que milicianos de Hamas se infiltraron en su territorio el 7 de octubre y mataron a más de 1.400 personas. Los bombardeos israelíes en Gaza ya dejaron más de 9.500 muertos.

Guerra entre Israel y Hamás: ataque mortal contra ambulancias palestinas en la Franja de Gaza

A casi un mes del primer bombardeo, un ataque por parte de Israel contra un convoy de ambulancias en la Franja de Gaza que, según Hamás, dejó 15 muertos y 60 heridos, levantó condenas y preocupación por la seguridad de los empleados de salud en el territorio palestino.

Israel reconoció la acción y aseguró que la ambulancia era "usada por una célula terrorista de Hamás", que a su vez lo desmintió y defendió que el vehículo transportaba heridos hacia Egipto.

"Estoy horrorizado por el ataque reportado en Gaza a un convoy de ambulancias a las afueras del hospital Al Shifa", dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Las imágenes de los cuerpos esparcidos en la calle fuera del hospital son desgarradoras", agregó.

La Media Luna Roja palestina dijo que "el convoy consistía en cinco ambulancias", entre ellas una del ministerio de Salud del territorio palestino controlado por Hamás y otra de la misma ONG.

Según esta organización, el bombardeo se produjo a una distancia de dos metros de la entrada del hospital. Una segunda ambulancia fue atacada "alrededor de un kilómetro del hospital", causando varios heridos, agregó la Media Luna Roja.

El ejército israelí informó en un comunicado que su aviación "atacó una ambulancia que fue identificada por las fuerzas como usada por una célula terrorista de Hamás, a proximidad de sus posiciones en zona de combate".

Médicos Sin Fronteras La ONG confirmó la evacuación de todo su personal internacional en la Franja de Gaza Redes Sociales

Hamás respondió que estas afirmaciones "sobre la presencia de combatientes en el interior de las ambulancias atacadas son falsas y son nuevas mentiras (...) usadas para justificar sus crímenes".

El portavoz del movimiento, Ashraf al Qidreh, dijo que la ambulancia formaba parte de una caravana que "transportaba a varios heridos para ser hospitalizados en Egipto".

La Media Luna Roja ofreció el mismo balance mortal y recordó que "el ataque deliberado de equipos médicos constituye una grave violación de la Convención de Ginebra".

Distintas imágenes mostraron a civiles cargando a heridos ensangrentados. Otras personas permanecían en el suelo, visiblemente arrojadas contra los coches estacionados a un lado de la calle por la onda expansiva.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció estar "totalmente conmocionado por los informes de ataques a ambulancias". "Lo reiteramos: los pacientes, el personal de salud, las instalaciones y las ambulancias deben ser protegidos en todo momento. Siempre", agregó.

La coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU, Lynn Hastings, se declaró "alarmada" por una operación dirigida contra "pacientes que iban a ser evacuados" hacia lugares seguros.

La guerra de Israel con Hamás es considerada la más mortal para los periodistas

La guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás es considerada la más mortal para los periodistas que cubren conflictos con un total de 36 trabajadores de prensa fallecidos, el último de ellos un miembro de la cadena Palestina TV que falleció durante los bombardeos a la Franja de Gaza de este jueves.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik que "al corte del 2 de noviembre, entre las 10.000 personas muertas desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, al menos 36 fueron periodistas y trabajadores de medios".

Este jueves, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y más de 70 asociaciones y sindicatos de periodistas de todo el mundo exigieron a Israel que tome medidas para proteger la vida de los trabajadores de prensa que cubren la guerra en Gaza de acuerdo con el derecho internacional.

"El número de trabajadores de los medios de comunicación que han perdido la vida en tres semanas de conflicto no tiene precedentes", indicó el comunicado, que llamó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a "seguir rigurosamente el derecho internacional que requiere que los combatientes tomen todas las medidas razonables para tratar a los periodistas como civiles y salvaguardar sus vidas".

Según la agencia de noticias palestina Wafa, citada por Europa Press, el último periodista fallecido es Mohamed Abu Hatab, de la cadena Palestina TV, quien murió este jueves por la noche junto a 11 miembros de su familia tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Abu Hatab había estado trabajando en directo tan solo una hora antes de su muerte y con él ya son cuatro los periodistas de la cadena que han fallecido en los bombardeos. El último reporte oficial de las autoridades de Hamás cifró en al menos 9.061 los palestinos que murieron y en unos 32.000 los heridos.