Benjamin Netanyahu pidió formalmente un indulto en su juicio por corrupción

Los abogados del primer ministro elevaron la solicitud al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien la analizará junto a sus asesores legales. Argumentaron que el proceso "divide" al país y le dificulta la misión de gobernar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió formalmente ser indultado en el marco del extenso juicio en su contra por delitos de corrupción, una medida cuestionada por sus opositores, pero cuya decisión final queda en manos del presidente Isaac Herzog .

Netanyahu está acusado de fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos en tres casos separados, pero aún no ha sido condenado por ninguno de esos cargos. El juicio lleva años desarrollándose y ha sufrido numerosos retrasos debido al ataque de Hamás en 2023 y a la guerra en Gaza.

Su partido político, el Likud, difundió este domingo una breve declaración en video. "Mis abogados enviaron hoy una solicitud de indulto al presidente del país. Espero que todo aquel que desee el bien del país apoye esta medida", anunció el primer ministro.

En el escrito, sus abogados argumentaron que el juicio profundizó las divisiones sociales en Israel y, debido a la frecuencia de las audiencias, entorpece las tareas de gobierno. "Estoy obligado a testificar tres veces por semana. Es una exigencia imposible que no se le hace a ningún otro ciudadano", reclamó Netanyahu.

"La continuación del juicio nos desgarra desde dentro, aviva esta división y profundiza las brechas. Estoy seguro, como muchos otros en la nación, de que una conclusión inmediata del juicio ayudaría enormemente a bajar las llamas y promover la amplia reconciliación que nuestro país necesita desesperadamente", agregó.

La Oficina del Presidente confirmó que recibió el pedido, al que calificó como una "solicitud extraordinaria" que conlleva "implicaciones significativas". Según el procedimiento habitual, el documento será enviado al Ministerio de Justicia para recoger opiniones que luego se presentarán al asesor legal del presidente.

El ministro de Justicia de Israel es Yariv Levin, miembro del partido de Netanyahu y aliado cercano del primer ministro, por lo que se espera que sus recomendaciones sean favorables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le envió una carta a Herzog a principios de mes pidiéndole que indulte al primer ministro, y definió la causa como "una persecución política e injustificada".

En Israel, el indulto suele otorgarse tras el juicio y la condena del acusado, lo que aún no ocurrió en este caso. El líder de la oposición, Yair Lapid, le pidió al Presidente que rechace la solicitud. "No se le puede conceder un indulto sin una admisión de culpa, una expresión de remordimiento y una retirada inmediata de la vida política", afirmó.