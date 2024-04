Perú: renunció el ministro del Interior mientras investigan a Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito

Víctor Torres afirmó que dejó su cargo "con las manos limpias". La presidenta peruana es investigada por unos relojes de lujo que no habría declarado.

El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres , renunció a su cargo mientras la presidenta de ese país, Dina Boluarte , es investigada por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la utilización de unos relojes de lujo que no habría declarado como parte de su patrimonio.

Mientras se retiraba del Palacio de Gobierno de Perú, a donde acudió para participar a su última reunión de ministros, Torres expresó que previo a renunciar, se comunicó con la presidenta peruana: "Yo he coordinado con Boluarte y me voy porque le he pedido y la señora ha accedido".