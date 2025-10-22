22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

El presidente José Jerí anunció que la medida regirá en la capital y en la ciudad de Callao por los próximos 30 días. Habrá militares patrullando las calles, aumentarán los operativos de control y se limitarán los eventos masivos.

Por
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

El Heraldo

Después de las masivas manifestaciones en contra del Congreso y del nuevo presidente interino, José Jerí, el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao para desplegar militares en las calles, limitar los eventos masivos y aumentar los operativos de control.

Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.
Te puede interesar:

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

La medida, que entró en vigor este martes por la noche y regirá durante 30 días, fue anunciada por Jerí mediante un mensaje grabado en el que se mostró junto a su gabinete. "Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. Pasamos de la defensiva a la ofensiva", afirmó.

"Las guerras se ganan con acciones, no con palabras", agregó. El presidente interino, quien asumió el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destacó que la declaración fue aprobada por el Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución. Sin embargo, no precisó las medidas que se adoptarán contra la delincuencia.

La medida autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad interna junto a la Policía Nacional. También suspende temporalmente varios derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio.

Durante el estado de emergencia, se restringen las manifestaciones públicas y los eventos masivos, que requerirán una aprobación de las autoridades. También se limitarán las visitas en las cárceles y se aplicarán cortes de electricidad en las celdas; solo se mantendrá la iluminación básica.

En cuanto a la circulación, estará prohibido que dos personas circulen en una misma moto. Patrullas combinadas de militares y policías se desplegarán en las zonas consideradas críticas, lo que incluye estaciones del metro, paradas de colectivos, centros educativos, hospitales y espacios públicos estratégicos.

Perú enfrenta una grave crisis de inseguridad por el crimen organizado: según cifras oficiales, los homicidios aumentaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión en Perú pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17.000 el año pasado. El estado de emergencia ya se declaró dos veces este año, en marzo y en julio, pero no revirtió la situación.

Noticias relacionadas

EEUU expuso la determinación tomada.

Estados Unidos confirmó que comprará poca carne argentina pero advirtió por la fiebre aftosa

Israel entregó 30 cuerpos de palestinos y ascienden a 195 en total

Acuerdo de cese al fuego: Israel sigue con la entrega de los cuerpos de palestinos a Gaza

Netanyahu destacó la alianza entre Israel y Estados Unidos.

Netanyahu recibió al vicepresidente de Trump, pero aclaró que Estados Unidos "no controla" a Israel

El robo de las joyas de Napoleón se gestó en tan solo siete minutos.

Reabrió el Museo de Louvre tras el robo de las joyas de la corona

En el último mes, Estados Unidos atacó unas cinco lanchas cerca de las costas de Venezuela presuntamente vinculadas al narcotráfico.

Naciones Unidas condenó a Estados Unidos por sus ataques contra Venezuela

Álvaro Uribe fue el presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010. 

La Justicia de Colombia revocó la condena para el ex presidente Álvaro Uribe

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 10 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 20 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 56 minutos
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora