Perú: un muerto y más de 100 heridos en protestas contra el presidente interino José Jerí

Miles de personas marcharon desde la plaza San Martín hacia el Congreso, en medio de un fuerte y despiadado operativo policial.

Más de 100 heridos y un muerto tras una jornada de protestas en Perú.

Un muerto y 100 personas resultadas heridas tras las manifestaciones que se realizaron en las calles de distintas ciudades de Perú contra el Congreso y, en especial, José Jerí, el nuevo presidente interino tras la salida de Dina Boluarte .

En Lima, los manifestantes confluyeron en la plaza San Martín con destino al Congreso , fuertemente custodiado por centenares de policías dando cuenta del creciente clima de inestabilidad social y política. Allí se registraron fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La protesta fue protagonizada principalmente por jóvenes, que se mostraron férreamente en contra de las denuncias por abuso sexual y corrupción que pesan sobre Jerí . Además, cargaron contra los partidos políticos que sostuvieron a la expresidenta a pesar de las investigaciones por violencia política.

Las personas que se movilizaron expresaron su oposición a una serie de medidas recientes aprobadas por el Congreso, entre ellas las que, según denuncian, benefician a redes delictivas y la reforma del sistema privado de pensiones.

Entre los asistentes se destacaron figuras del ámbito cultural, como la reconocida cantante Susana Baca, quien se sumó a las marchas en respaldo a los artistas afectados por recientes ataques de extorsionadores contra las bandas de cumbia Agua Marina y Armonía 10, hechos que dejaron heridos y una víctima fatal.

Las protestas, en las que pedían el cierre del Congreso, también se replicaron en otras regiones del país como Chiclayo, Huancayo, Aya, Cusco, Arequipa, Huaraz, Iquitos y Chimbote.

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente interino de Perú tras la destitución del Congreso a Dina Boluarte, dejando al desnudo una nueva crisis de inestabilidad social y política. El mandatario asume en un contexto plagado de polémicas y con mucha resistencia popular por distintas causas que se investigan en su contra.

El Congreso de Perú aprobó la moción de vacancia para desplazar a la expresidenta de su cargo por "incapacidad moral permanente". Fue a través de 121 votos de los 130 habilitados, sin abstenciones ni votos en contra, por lo que ahora se lleva adelante un período de transición de la mano de José Jerí.

El proceso de destitución se realizó conforme a lo que dicta la constitución peruana marcando así, el final de la gestión de Boluarte iniciada en diciembre de 2022. En aquel entonces, Pedro Castillo había sido desplazado por su intento de disolver al Congreso.

De acuerdo con lo que marca la Constitución en su artículo 115, en el caso de que no haya vicepresidentes, la conducción interina la asumirá el presidente del Congreso, que en esta ocasión es Jerí.

La llegada al poder de Jerí se encuentra teñida de polémica y reprobación general teniendo en cuenta que el que era titular del Congreso hasta la destitución de Boluarte enfrenta cargos por denuncias de abuso sexual, desobediencia a la autoridad y presuntos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto.

Nacido en Lima en 1986, Jerí es abogado egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde también obtuvo una maestría en Gestión de Políticas Públicas. Su carrera política comenzó dentro del partido Somos Perú, una fuerza de orientación centrista con presencia sostenida en la escena nacional desde fines de los años noventa.

jose jeri Radio Corban

A lo largo de su trayectoria partidaria, Jerí ocupó diversos cargos dentro de dicho espacio político, desde secretario nacional de Juventudes hasta vicepresidente y vocero político. En las elecciones de 2021, fue elegido congresista por Lima y, durante su paso por el Parlamento, presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, un rol clave en el control del gasto estatal.

En julio de 2025, fue elegido presidente del Congreso con amplio respaldo legislativo, lo que lo colocó en la línea de sucesión constitucional que meses después lo llevaría al sillón presidencial.

Polémica, reprobación y repudio por causas en curso

Su asunción en el Parlamento no estuvo exenta de polémica. Jerí enfrenta una investigación fiscal por presunta violación sexual, derivada de una denuncia presentada por una mujer que lo acusa de haberla agredido durante una reunión social en la provincia de Canta.

El mandatario negó las acusaciones y asegura ser víctima de una campaña de desprestigio. También pesan sobre él otros cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad, causas que aún se encuentran en etapa preliminar.