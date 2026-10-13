Pelo corto obligatorio y polleras largas: el plan de Keiko Fujimori para los estudiantes La presidenta de Perú anunció lineamientos para las escuelas públicas que restringen el maquillaje, las uñas pintadas y los celulares y prevén expulsiones por agresiones graves. Antes de su aprobación, recibirán aportes de la sociedad civil, mientras que los colegios privados podrán definir sus propias reglas. Por Agregar C5N en









La presidenta de Perú anunció nuevas reglas de disciplina y presentación personal para las escuelas públicas. Web

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó este lunes los nuevos lineamientos para las escuelas públicas que prevén sanciones por agresiones, restricciones sobre la apariencia de los alumnos y límites al uso de dispositivos electrónicos, con el objetivo de reforzar la autoridad docente tras recientes episodios de violencia escolar.

"El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", expresó Fujimori, quien advirtió que las conductas que ponen en riesgo a niños y adolescentes "requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable" y aclaró que los lineamientos recibirán aportes antes de su aprobación formal.

Fujimori resumió una de las exigencias con una frase llamativa: "Los hombrecitos deben venir con el pelo corto, está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse". Las pautas también limitan las uñas pintadas, regulan las faldas del uniforme y restringen los dispositivos electrónicos durante las clases, salvo autorización docente.

Keiko Fujimori afirmó: "Los hombrecitos deben venir con el pelo corto, está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse". Web El ministro de Educación, José Antonio Chang, vinculó las exigencias con la recuperación de la disciplina, aseguró que "dentro de la escuela no habrá nunca más chicos que estén agrediendo a otros", y precisó que las pautas de presentación se aplicarán en los centros estatales, mientras los privados podrán fijar sus propias normas.

Fujimori fue tajante sobre la conducta esperada: "Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones", y adelantó que se restablecerán las expulsiones ante faltas graves. Además, pidió denunciar el acoso escolar y la violencia sexual para que intervengan el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El ministro de Educación peruano, José Antonio Chang, detalló las restricciones sobre el aspecto de los alumnos y las sanciones por violencia escolar. Web El hecho que motivó las medidas que anunció Keiko Fujimori en los colegios El anuncio llegó tras la indignación generada en septiembre por la denuncia de una presunta violación a un alumno de 16 años durante un viaje en autobús escolar. Un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internación preventiva para seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, entonces administrado por la Marina de Guerra. El Liceo Naval Almirante Guise, en Lima, quedó bajo la administración del Ministerio de Educación tras la denuncia de una presunta violación entre estudiantes. Web El caso dio lugar a nuevas denuncias de hostigamiento y violencia en otras instituciones, además de cuestionamientos por presuntos actos de racismo y clasismo en el colegio, motivo por el que el Gobierno ordenó reorganizarlo y transfirió su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año para recuperar "el orden y la disciplina".