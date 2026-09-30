30 de septiembre de 2026 Inicio
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"El avión estaba a punto de estrellarse": el escalofriante relato de un pasajero del vuelo de Flydubai

Los pasajeros advirtieron que el copiloto intentó asesinar al piloto con un cuchillo e intervinieron para tomar el control de la aeronave, que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

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El primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho como "ataque terrorista". 

Uma Kumaran, ministra para Territorios de Ultramar del Reino Unido.
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El medio FoxNews compartió un video donde uno de los pasajeros relató en pocas palabras, el momento de tensión que vivió en el aire "un piloto apuñaló al otro y entre algunos pasajeros y los miembros de la tripulación tomaron el control de la nave. El tercer piloto pudo manejar la aeronave".

Según la aplicación Flightradar24, la nave cayó 14.125 pies en 29 segundos, algo así como 4.300 metros. “Alguien está apuñalando a alguien en la cabina”, contó una testigo identificado como Motti Cohen Or a NBC News.

Mientras que la pasajera Miryam Shira Ohayon expresó "el avión estaba a punto de estrellarse, y fue gracias al ingenio de muchas personas que tomaron el control del copiloto y lo neutralizaron".

Pánico en el aire: el comunicado de Israel sobre lo sucedido

Luego que se conociera el aterrizaje de emergencia, Israel activó sus protocolos de seguridad y desplegó aviones de combate, mientras las autoridades mantenían consultas para determinar qué había ocurrido con el vuelo que transportaba a ciudadanos israelíes.

Posteriormente, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para facilitar el regreso de los pasajeros. El vuelo FZ1073 cubría una ruta habitual entre Dubái y Tel Aviv.

Flydubai es la aerolínea de bajo costo vinculada al grupo Emirates y mantiene conexiones regulares con Israel desde la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.

Benjamin Netanyahu reveló qué pasó en el vuelo de Flydubai: "Un piloto intentó estrellar el avión"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló detalles sobre el incidente ocurrido este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. Según explicó, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo.

"Durante el vuelo, cuando se acercaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y aparentemente intentó estrellar el avión con todos los que estaban a bordo", afirmó Netanyahu en un mensaje difundido este miércoles.

El vuelo FZ1073 terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, después del violento episodio registrado en la cabina. Todos los pasajeros fueron reportados a salvo.

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