Benjamin Netanyahu reveló qué pasó en el vuelo de Flydubai: "Un piloto intentó estrellar el avión"

El primer ministro israelí contó que uno de los pilotos apuñaló a su compañero y habría intentado provocar la caída de la aeronave. Pasajeros y tripulantes intervinieron y lograron controlar la situación, antes del aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

Netanyahu reveló qué pasó en el vuelo de Flydubai: "un piloto intentó estrellar el avión" Redes sociales

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , reveló detalles sobre el incidente ocurrido este miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. Según explicó, uno de los pilotos apuñaló al otro y aparentemente intentó estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo.

Pánico en el aire: un pasajero del vuelo de Flydubai reveló cómo está el piloto que atacó a su compañero

"Durante el vuelo, cuando se acercaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y aparentemente intentó estrellar el avión con todos los que estaban a bordo" , afirmó Netanyahu en un mensaje difundido este miércoles.

El vuelo FZ1073 terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, después del violento episodio registrado en la cabina. Todos los pasajeros fueron reportados a salvo.

De acuerdo con el relato de Netanyahu, uno de los pasajeros y un integrante de la tripulación lograron ingresar a la cabina y reducir al piloto que había atacado a su compañero.

"Un pasajero israelí con un miembro de la tripulación logró entrar por la fuerza en la cabina y juntos redujeron al piloto que había cometido el apuñalamiento mientras intentaba sabotear los sistemas del avión", explicó el primer ministro israelí.

Netanyahu destacó especialmente la intervención de quienes participaron en el control de la situación y calificó a los pasajeros de "héroes". "Saludo a estos héroes que demostraron un ingenio y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas y evitaron una gran catástrofe", sostuvo.

El avión logró finalmente aterrizar en el aeropuerto de Tabuk. El capitán y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, mientras que el presunto atacante quedó bajo custodia de las autoridades saudíes, según informó Netanyahu.

La aeronave había enviado señales de emergencia durante el vuelo y registró una fuerte pérdida de altura antes de modificar su trayectoria y dirigirse hacia Arabia Saudita. El episodio generó inicialmente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a activar medidas de seguridad.

Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 había sufrido un "incidente" durante su recorrido y que aterrizó de manera segura en Tabuk. La compañía señaló que todos los pasajeros estaban a salvo y que sus equipos trabajaban junto con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades israelíes investigan el episodio y analizan si se trató de un intento deliberado de ataque. El motivo de la agresión entre los pilotos todavía no fue establecido públicamente y la investigación continúa.