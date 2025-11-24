24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Corte Suprema de Brasil ratificó la prisión preventiva contra Bolsonaro por intentar manipular su tobillera electrónica

Los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin se unieron al voto del juez instructor Alexandre de Moraes, quien originalmente dictó la orden de cambio de régimen carcelario.

Por
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó la decisión de imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, modificando su anterior régimen de arresto domiciliario. La medida fue confirmada este lunes por una mayoría del pleno de jueces, luego de que el exmandatario ultraderechista intentara manipular la tobillera electrónica que portaba. Los magistrados Flávio Dino y Cristiano Zanin se unieron al voto del juez instructor Alexandre de Moraes, quien originalmente dictó la orden de cambio de régimen carcelario.

La tragedia se precipitó tras un error operativo.
Te puede interesar:

Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto

La resolución surge a raíz de un incidente en el que Bolsonaro habría intentado quitarse el dispositivo de vigilancia electrónica. El juez De Moraes, instructor de la causa que juzga la presunta responsabilidad del expresidente en un intento de golpe de Estado, argumentó que esta acción incrementa el riesgo de fuga. También consideró la coincidencia de este intento con una vigilia religiosa organizada por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, frente a la residencia familiar, una reunión que, según el magistrado, pudo haber "creado un ambiente favorable a su fuga, frustrando la aplicación de la ley penal".

Durante la audiencia judicial celebrada el domingo, el expresidente admitió haber manipulado la tobillera, aunque negó categóricamente su intención de escapar. Bolsonaro argumentó que no hubo una rotura de la correa del dispositivo y ofreció una explicación inusual para su comportamiento. Su defensa se centró en un supuesto episodio de paranoia, alegando que creyó tener una "alucinación" de que el brazalete contenía un micrófono oculto.

Para fundamentar su acción, el exjefe de Estado ultraderechista declaró ante el tribunal que intentó abrir el dispositivo de monitoreo utilizando un soldador, en el marco de su supuesta "alucinación". Además de este episodio, Bolsonaro indicó que recientemente había comenzado un tratamiento con medicamentos que, según su versión, le estaban generando cierta "paranoia". Desde el pasado sábado, el populista de ultraderecha permanece detenido en una unidad de la Policía Federal (PF) ubicada en Brasilia.

La prisión preventiva ratificada forma parte del proceso judicial en curso, pero es importante señalar que esta medida no marca el inicio de la condena de 27 años y tres meses de cárcel que ya le había sido impuesta previamente por los magistrados del STF. Dicha sentencia fue dictada contra Bolsonaro por liderar una "organización criminal" con el objetivo de derrocar al actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a quien intentó despojar del poder tras las elecciones de 2022.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quarta Praia pertenece al archipiélago de Tinharé y se ubica en la isla de Morro de São Paulo, uno de los destinos más buscados de Bahía. Su cercanía con Salvador -solo 60 kilómetros- facilita la llegada mediante un trayecto que combina transporte terrestre y marítimo, lo que la convierte en un punto accesible dentro del Nordeste brasileño.

Cuál es la playa de Brasil con piletas naturales y que atrae a los argentinos por su cercanía

Lula da Silva le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Lula le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

El lateral izquierdo, de 22 años, festejó con las FogoCheers.

Video: el llamativo festejo de un jugador de Botafogo con las porristas que se volvió viral

El expresidente Jair Bolsonaro, en la entrada de su domicilio, el viernes.
play

Jair Bolsonaro admitió haber manipulado su tobillera electrónica: "Metí un soldador por casualidad"

play

Brasil: el expresidente Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente por la Policía

Es una ciudad del estado de Rio Grande do Sul que se distingue por sus formaciones rocosas que se levantan sobre la costa.

Este destino de Brasil parece el Caribe y está mucho más cerca de nuestro país: de cuál se trata

Rating Cero

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

La modelo estaría en una nueva relación.

Tras el divorcio, se reveló con quién estaría en pareja Jésica Cirio

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
play

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

últimas noticias

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

El Gobierno avanza con la creación la Policía Migratoria para controlar las fronteras

Hace 3 minutos
La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos

Hace 16 minutos
River visita a Racing en Avellaneda.

River sufrió un golpe rápido y pierde 1-0 con Racing por los octavos de final del Clausura

Hace 18 minutos
play
La joven de 25 años hizo su descargo.

Habló la policía suspendida por vender contenido erótico en Onlyfans: "Lo hice por necesidad"

Hace 37 minutos
Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Hace 40 minutos