Lula da Silva le puso fecha a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente brasileño confirmó que el pacto comercial se rubricará en Brasilia pese a las trabas de París.

La firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tiene fecha y lugar. Luiz Inácio Lula da Silva anunció en Johannesburgo, tras el cierre del G20, que la firma será el 20 de diciembre en Brasilia.

“Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para ambos bloques. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, sostuvo el presidente brasileño, citado por Folha de San Pablo.

Lula también dejó en claro que la resistencia de Francia no frenará el cierre del pacto. El gobierno de Emmanuel Macron había buscado introducir una cláusula de salvaguarda más dura y tensó las negociaciones durante la cumbre. Su canciller, Jean-Noël Barrot, incluso intentó acercar posiciones con el ministro argentino, Pablo Quirno.

Pese a ese esfuerzo, Lula fue directo: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a Ursula von der Leyen y António Costa como negociadores”.

Aunque el entendimiento se alcanzó en diciembre de 2024, la firma no será en la cumbre del Mercosur prevista en Foz de Iguazú. Las ausencias de Javier Milei y del presidente paraguayo, Santiago Peña, forzaron a reconsiderar la reunión.

Ante ese cuadro, Lula confirmó que la rúbrica se realizará en una reunión especial en la capital brasileña. Si se concreta, el pacto conformará uno de los mayores mercados del planeta, con 780 millones de habitantes y un peso económico decisivo en el comercio global.

Argentina no firmó la declaración del G20 y criticó el acuerdo

La Argentina se desmarcó de la declaración final del G20 y justificó su negativa en un quiebre de las reglas de consenso que, según la Cancillería, sostienen la legitimidad del foro. El Gobierno señaló que el texto incluía definiciones geopolíticas con las que no acuerda y advirtió que avalarlo sin unanimidad vulnera el mecanismo básico de funcionamiento del grupo.

El Ejecutivo también cuestionó el apartado referido al conflicto en Medio Oriente. Sostuvo que el documento presenta un enfoque parcial que deja fuera el contexto regional y las causas estructurales de la crisis, elementos que, subrayó, son indispensables para avanzar hacia un proceso de paz real y sostenible.

