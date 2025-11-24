Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto El accidente ocurrió en la ciudad de Manaos, cuando el operarario, que estaba vestido de Papa Noel, perdió el control de la grúa y desató la tragedia. Además, hay un trabajador que resultó herido con una fractura en una pierna. Por







La tragedia se precipitó tras un error operativo.

Un hombre murió aplastado y otro resultó herido durante la colocación de un árbol de Navidad gigante en Brasil, cuando la grúa, manejada por un operario vestido de Papá Noel, cedió ante el peso de la estructura y provocó una tragedia.

La tragedia sucedió en Largo de São Sebastião, en el centro de la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, y la víctima fue identificada como Antonio Paulo Rodrigues de Souza, de 40 años, que formaba parte del equipo de trabajadores que colocaban el árbol en una plaza y murió en el acto cuando la estructura se le cayó encima.

La grúa estaba siendo utilizada por la empresa encargada de instalar el árbol de Navidad. El Cuerpo de Bomberos Militares de Amazonas y el SAMU (Servicio Móvil de Atención de Emergencias) llegaron al lugar enseguida y rescataron a las víctimas, que eran empleados de la empresa encargada del montaje.

Las dos víctimas llegaron con vida al centro de salud de la capital, pero una de ellas no sobrevivió a las heridas y falleció en el hospital. El otro herido, identificado como Henes Libório Ramos, de 47 años, sufrió una fractura en una pierna, permanece hospitalizada en condición estable.

Según la Secretaría de Cultura y Economía Creativa, el accidente se debió a una falla operativa. El Gobierno de Amazonas lamentó el incidente e informó que la empresa contratada, a través de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa, presentó la documentación requerida para este tipo de operación, la cual será entregada a las autoridades competentes. La Policía Civil está investiga el caso.

