Clientes de JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist tuvieron complicaciones para ingresar a sus cuentas. Chase reconoció fallas técnicas y U.S. Bank adjudicó las demoras en las acreditaciones a ese inconveniente.

Miles de clientes reportaron dificultades para acceder a sus cuentas online en varios de los principales bancos estadounidenses y en el servicio de transferencia de dinero Zelle este lunes, luego de que un problema técnico en JPMorgan Chase provocara efectos en cadena en todo el sistema financiero.

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Chase declaró en X que los problemas técnicos no fueron resultado de un ciberataque y que estaban trabajando para restablecer los servicios bancarios.

"Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos ", afirmó la empresa en un comunicado y afirmaron: "Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible".

Los problemas técnicos de este lunes habrían afectado principalmente a los clientes de Chase y a los de otros bancos que intentaban realizar transacciones con Chase , según explicó la agencia internacional AP. Dichos bancos, entre los que se incluyen Bank of America y Citigroup, no presentaban problemas con sus servicios bancarios.

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: " Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo . Inténtelo de nuevo más tarde".

Un portavoz de U.S. Bank afirmó que sus sistemas no se ven directamente afectados, pero que "los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones".

Zelle es el sistema de pagos entre particulares que utilizan los principales bancos de Estados Unidos para que sus clientes envíen dinero a amigos y familiares casi al instante. Zelle es propiedad de Early Warning Services, con sede en Arizona, que a su vez pertenece a instituciones financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, US Bank y Wells Fargo.

Un portavoz de los Servicios de Alerta Temprana afirmó que la red Zelle estaba plenamente operativa y explicó: "Es posible que un problema en las entidades financieras esté retrasando los pagos de Zelle para algunos de sus clientes".

Los antecedentes de fallas técnicas en Microsoft y el tráfico aéreo

Esta interrupción se produce días después de que dos importantes fallos afectaran a otros sectores de la economía estadounidense: Microsoft sufrió una importante interrupción que duró varias horas y afectó gravemente a servicios como Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot el último viernes. El mismo día se produjo otra interrupción en el sistema de control del tráfico aéreo del país, que dejó en tierra todos los vuelos nacionales durante varias horas y continuó afectando al transporte aéreo en todo el país durante el fin de semana.