Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial" La estrella pop colombiana Shakira aterrizó este lunes en Buenos Aires, acompañada por sus hijos Milan y Sasha, para dar el primero de sus esperadísimos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield y compartió su emoción en redes. + Seguir en







Shakira en Argentina para sus shows en Vélez. Instagram

La intérprete de Waka Waka llegó a la capital argentina en un vuelo privado y se dirigió rápidamente hacia el centro porteño, en medio de un operativo de seguridad discreto. Las imágenes de su arribo, junto a sus dos niños, se conocieron rápidamente en las redes y desataron una catarata de comentarios en las plataformas digitales.

La propia cantante usó sus cuentas para manifestar su emoción horas antes de subir al escenario. Con una foto en la que se puede ver el Puente de La Mujer, en Puerto Madero, que compartió en sus historias, declaró: "Este es un día especial". Este mensaje, acompañado de su canción La Pared, confirma el valor emotivo que tiene para ella esta parada de su gira mundial, una de las más ambiciosas de su carrera.

Historia de Instagram de Shakira antes de su show en Vélez. Instagram El show en Vélez se posiciona como el evento musical de la semana con entradas agotadas, desde hace meses, para las dos primeras presentaciones del 8 y 9 de diciembre. Sus fanáticos esperan una puesta en escena impactante, con un repaso por sus grandes éxitos y la presentación de sus nuevos temas.

La presencia de Milan y Sasha en este tramo de la gira agrega una capa de ternura al Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Es habitual que los niños la acompañen en sus compromisos laborales, un vínculo que mantiene a la artista con los pies en la tierra, a pesar de la intensidad de su agenda profesional.

Shakira durante su show en Uruguay, antes de llegar a la Argentina. Instagram La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una multitud. El montaje de la escenografía en el estadio está terminado y se esperan grandes sorpresas para el show. La promesa es una noche de baile, música y un despliegue visual al que la consagrada cantante nos tiene acostumbrados.