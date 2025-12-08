IR A
IR A

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

La estrella pop colombiana Shakira aterrizó este lunes en Buenos Aires, acompañada por sus hijos Milan y Sasha, para dar el primero de sus esperadísimos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield y compartió su emoción en redes.

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Instagram

La intérprete de Waka Waka llegó a la capital argentina en un vuelo privado y se dirigió rápidamente hacia el centro porteño, en medio de un operativo de seguridad discreto. Las imágenes de su arribo, junto a sus dos niños, se conocieron rápidamente en las redes y desataron una catarata de comentarios en las plataformas digitales.

Shakira y una evolución estética marcada por colores y estilos icónicos.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Shakira a lo largo de su carrera: todos sus looks

La propia cantante usó sus cuentas para manifestar su emoción horas antes de subir al escenario. Con una foto en la que se puede ver el Puente de La Mujer, en Puerto Madero, que compartió en sus historias, declaró: "Este es un día especial". Este mensaje, acompañado de su canción La Pared, confirma el valor emotivo que tiene para ella esta parada de su gira mundial, una de las más ambiciosas de su carrera.

Historia de Instagram de Shakira antes de su show en Vélez.

El show en Vélez se posiciona como el evento musical de la semana con entradas agotadas, desde hace meses, para las dos primeras presentaciones del 8 y 9 de diciembre. Sus fanáticos esperan una puesta en escena impactante, con un repaso por sus grandes éxitos y la presentación de sus nuevos temas.

La presencia de Milan y Sasha en este tramo de la gira agrega una capa de ternura al Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Es habitual que los niños la acompañen en sus compromisos laborales, un vínculo que mantiene a la artista con los pies en la tierra, a pesar de la intensidad de su agenda profesional.

Shakira durante su show en Uruguay, antes de llegar a la Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una multitud. El montaje de la escenografía en el estadio está terminado y se esperan grandes sorpresas para el show. La promesa es una noche de baile, música y un despliegue visual al que la consagrada cantante nos tiene acostumbrados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

El escritor y guionista Pedro Saborido.

Pedro Saborido, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 42 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora