Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos En una jornada sin actividad en la plaza local por el feriado, los papeles argentinos anotaron mayoría de bajas en Wall Street. Por + Seguir en







Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.

Los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta el 3,8% este lunes, siguiendo la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos. La plaza financiera local argentina permaneció sin actividad debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

La baja generalizada en los papeles argentinos fue encabezada por Grupo Supervielle, que lideró las pérdidas, seguido por descensos en Telecom Argentina (-1,8%) y Central Puerto (-1,6%). En contraste con la tendencia del mercado, el ADR de Transportadora de Gas del Sur (TGS) logró cerrar la jornada con una leve suba del 1,1%. En el plano de la deuda, el riesgo país registró un incremento de 6 puntos básicos (pb), situándose en torno a los 633 pb.

El foco de los inversores se centró en el reciente anuncio del Gobierno argentino de licitar el Bonar 2029N, un título del Tesoro Nacional denominado en dólares con legislación local. Este bono ofrecerá un cupón semestral del 6,50% y vencerá el 30 de noviembre de 2029. La emisión representa un paso clave en el intento de Argentina por retornar gradualmente a los mercados internacionales de financiamiento.

Analistas económicos destacan que el Bonar 2029N es visto como el "puntapié inicial" para que Argentina recupere su capacidad de refinanciar deuda (rollover), lo que es "crucial dentro del proceso de normalización económica". El economista Gustavo Ber señaló que, si bien el sector bancario —junto con el energético— cuenta con recomendaciones de compra por parte de brokers, estos papeles fueron los que mostraron mayor presión vendedora en la jornada.