9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Zohran Mamdani compartió un video para los inmigrantes de Nueva York: "Conoce tus derechos"

El alcalde electo de Nueva York publicó una guía para los inmigrantes en su cuenta de X. El video intenta instruir a la ciudadanía en miedo de las violentas acciones de los agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Por
Mamdani publicó un video en X en el que explica a los migrantes como defenderse de la ICE.

Mamdani publicó un video en X en el que explica a los migrantes como defenderse de la ICE.

X

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video clave en su cuenta de X para instruir a la comunidad inmigrante sobre cómo actuar ante posibles operativos de agentes federales. La iniciativa, bajo el lema "Conoce tus derechos", surgió como una herramienta de protección de las libertades civiles en la ciudad que alberga una de las poblaciones de origen extranjero más grandes del mundo. La publicación busca contrarrestar el clima de temor que generan los procedimientos migratorios restrictivos.

Los ADRs siguieron la tendencia bajista de los principales índices bursátiles de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Los ADRs cayeron hasta 3,8% en Nueva York y el riesgo país subió 6 puntos básicos

El material audiovisual, difundido en la cuenta de X del funcionario, es una guía en primera persona que detalla los pasos que deben seguir las personas inmigrantes en caso de contacto con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Embed

El objetivo es claro: asegurar que nadie renuncie a las protecciones que otorga la Constitución de Estados Unidos

El mensaje principal de Mamdani se centra en la ilegalidad de las detenciones del ICE: "No pueden entrar a lugares privados sin autorización firmada por un juez", aclara el flamante alcalde, quien además, durante el video, se encarga de comparar un pedido de detención falso del ICE con una petición judicial formal para que quienes se vean afectados, tengan herramientas para defenderse. El video enfatiza que estas protecciones aplican sin importar el estatus migratorio de la persona.

La iniciativa de Mamdani cobra particular relevancia al tratarse del futuro líder de la ciudad, quien asumirá oficialmente el cargo el 1 de enero de 2026. Su acción envía un mensaje directo sobre la postura que tomará la nueva administración frente a las políticas de control migratorio y las agencias federales del Gobierno de Donald Trump, alineándose con la defensa de las libertades civiles desde el poder ejecutivo local.

La iniciativa se enmarca en un contexto de tensión política creciente en Estados Unidos, donde las posturas antiinmigración ganan fuerza y las agencias federales intensifican las deportaciones. Esta guía ciudadana, en la que Mamdani refuerza su compromiso con los migrantes con la frase "Conoce tus derechos", se vuelve esencial para la población, ya que ofrece una respuesta comunitaria a las políticas de mano dura.

La ciudad de Nueva York, históricamente un santuario para los recién llegados, ratifica con este tipo de acciones políticas su compromiso con la defensa de los derechos humanos. El video de Mamdani no solo informa, sino que establece una línea de resistencia legal y cívica contra la presión del gobierno federal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La Unión Europea modifica sus políticas migratorias y endurece sanciones.

La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades

El momento del ataque del oso negro.

Pánico en China: un oso negro atacó a su cuidador por una bolsa de comida

la onu confirmo un dano estructural en el escudo protector de chernobyl tras un ataque de drones rusos

La ONU confirmó un daño estructural en el escudo protector de Chernobyl tras un ataque de drones rusos

El hecho se produjo en Canarias.

Tragedia en Canarias: al menos cuatro muertos y varios heridos por el paso de una ola gigante

play

Japón registró un terremoto de 7,6 de grados y emitieron un alerta de tsunami

Rating Cero

Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande
play

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

Ahora, llegó una emocionante película que está en este sitio web en diciembre 2025. Se trata de Togo, un estreno estadounidense de 2019 que brilló en el cine en su momento y ahora lo hace en la gran N roja.
play

Cuál es la trama de Togo, la película sobre el perro de trineos que sorprendió al mundo y ahora llegó a Netflix

Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar, afirmó L-Gante.

La bronca de L-Gante por la casa que le prometieron y no le entregaron: "Jugaron con la ilusión de mi hija"

Shakira en Argentina para sus shows en Vélez.

Shakira en la previa de su primer show en Argentina: "Es un día especial"

últimas noticias

El clásico de La Plata terminó con varios detenidos.

Incidentes y destrozos en La Plata: hubo 12 policías heridos y 23 hinchas de Gimnasia detenidos

Hace 44 minutos
Detuvieron al baterista de la banda del Pato Fontanet por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Insólito: el baterista del Pato Fontanet en Don Osvaldo dijo que tenía una bomba en un aeropuerto y se activó un alerta

Hace 1 hora
Calendario de Adviento entre los lujos del consumo previo a la Navidad. 

Qué es el calendario Adviento, cuánto cuesta y por qué se volvió tendencia

Hace 1 hora
Rosalía se levantó del asiento al ver la cucaracha.

Insólito incidente en Brasil: Rosalía salió corriendo de una entrevista a los gritos y aterrada

Hace 1 hora
play
El estreno de Jay Kelly es la señal más inequívoca de un gran cambio de época. Como la llegada de esta película al catálogo de Netflix se anunció para el 5 de diciembre y los principales complejos multipantalla se negaban a exhibirla en pantalla grande

De qué se trata Jay Kelly, la película con George Clooney y Adam Sandler que causa furor en Netflix

Hace 1 hora