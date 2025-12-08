Zohran Mamdani compartió un video para los inmigrantes de Nueva York: "Conoce tus derechos" El alcalde electo de Nueva York publicó una guía para los inmigrantes en su cuenta de X. El video intenta instruir a la ciudadanía en miedo de las violentas acciones de los agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Por + Seguir en







Mamdani publicó un video en X en el que explica a los migrantes como defenderse de la ICE. X

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video clave en su cuenta de X para instruir a la comunidad inmigrante sobre cómo actuar ante posibles operativos de agentes federales. La iniciativa, bajo el lema "Conoce tus derechos", surgió como una herramienta de protección de las libertades civiles en la ciudad que alberga una de las poblaciones de origen extranjero más grandes del mundo. La publicación busca contrarrestar el clima de temor que generan los procedimientos migratorios restrictivos.

El material audiovisual, difundido en la cuenta de X del funcionario, es una guía en primera persona que detalla los pasos que deben seguir las personas inmigrantes en caso de contacto con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Embed Know your rights. Protect your neighbors.



New York is — and always will be — a city for all immigrants. pic.twitter.com/nuntRzgEwq — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 7, 2025 El objetivo es claro: asegurar que nadie renuncie a las protecciones que otorga la Constitución de Estados Unidos El mensaje principal de Mamdani se centra en la ilegalidad de las detenciones del ICE: "No pueden entrar a lugares privados sin autorización firmada por un juez", aclara el flamante alcalde, quien además, durante el video, se encarga de comparar un pedido de detención falso del ICE con una petición judicial formal para que quienes se vean afectados, tengan herramientas para defenderse. El video enfatiza que estas protecciones aplican sin importar el estatus migratorio de la persona.

La iniciativa de Mamdani cobra particular relevancia al tratarse del futuro líder de la ciudad, quien asumirá oficialmente el cargo el 1 de enero de 2026. Su acción envía un mensaje directo sobre la postura que tomará la nueva administración frente a las políticas de control migratorio y las agencias federales del Gobierno de Donald Trump, alineándose con la defensa de las libertades civiles desde el poder ejecutivo local.

La iniciativa se enmarca en un contexto de tensión política creciente en Estados Unidos, donde las posturas antiinmigración ganan fuerza y las agencias federales intensifican las deportaciones. Esta guía ciudadana, en la que Mamdani refuerza su compromiso con los migrantes con la frase "Conoce tus derechos", se vuelve esencial para la población, ya que ofrece una respuesta comunitaria a las políticas de mano dura.

La ciudad de Nueva York, históricamente un santuario para los recién llegados, ratifica con este tipo de acciones políticas su compromiso con la defensa de los derechos humanos. El video de Mamdani no solo informa, sino que establece una línea de resistencia legal y cívica contra la presión del gobierno federal.