Mientras aumenta la tensión con Venezuela, renunció el jefe del Ejército de Estados Unidos para Latinoamérica

Alvin Holsey, Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, dejará su cargo dos años antes de lo previsto. Según fuentes periodísticas, el funcionario no apoyaba las operaciones militares desplegadas en el Caribe durante las últimas semanas.

Alvis Hosley

Alvis Hosley, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, participó de la Conferencia de Defensa Sudamericana, en Buenos Aires, durante el pasado agosto.

Alvin Holsey, el almirante que lidera las Fuerzas Armadas estadounidenses en América Latina, dejará su cargo hacia diciembre próximo, dos años antes de lo previsto. Así lo anunció este jueves el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, en una publicación en su cuenta de la red social X. La salida del encargado del Comando Sur del Ejército sucede en medio de las tensiones en aumento por una posible guerra con Venezuela.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.
Trump anunció que se reunirá con Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Holsey no solo dejará su cargo al frente del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Además, se retirará de las Fuerzas Armadas. Si bien aún no han trascendido los motivos de su salida, la agencia Reuters publicó que el motivo fue las diferencias que tenían el Almirante de la Armada con el secretario de Defensa sobre las últimas operaciones militares desplegadas en el Caribe y cerca del territorio venezolano.

En el último mes y medio, Estados Unidos realizó cinco ataques a lanchas que habían partido de las costas de Venezuela y que, según dijo el presidente Donald Trump en cada una de estas ofensivas estarían vinculadas al narcotráfico. La última de esas sucedió el pasado martes y en todas ellas murieron al menos unas 27 personas.

En medio de esta creciente tensión en el Caribe que podría llevar a una guerra abierta entre Estados Unidos y Venezuela, el jefe del Comando Sur norteamericano dejó su cargo dos años antes de lo previsto. Efectivamente, se retirará el próximo 12 de diciembre. Holsey publicó una despedida en la red social X en la que dijo que "ha sido un honor servir a nuestra nación al pueblo estadounidense, y apoyar y defender la Constitución durante más de 37 años".

"A partir del 12 de diciembre de 2025, me retiraré de la Marina de los Estados Unidos. Servir como su comandante y segundo durante los últimos 34 meses ha sido un gran honor", aseguró Holsey en su mensaje despedida que fue publicado en la cuenta oficial de X del Comando Sur.

"El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo", sostuvo.

