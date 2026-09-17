La NASA descubrió un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano: "Único"

La NASA compartió unas fotografías inéditas de un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano catalogado como el descubrimiento más "único del siglo" y "más grande jamás encontrada en el sistema solar". Fue bautizado como McGetchin, en honor al científico lunar Tom McGetchin.
Según informaron desde la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) el cráter fue descubierto por un experto mientras observaba fotograías tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, y se formó tras un impacto de un cometa o asteroide del tamaño de un edificio de tres a seis pisos contra su superficie.
"Los científicos estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada siglo, o incluso con mayor frecuencia", detallaron.
Robert Wagner, científico del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), fue quién se dio cuenta de lo que estaba observando: "Simplemente me detuve, dejé todo lo que estaba haciendo y comencé a investigar qué era ese lugar".
Tras el impacto, se creó un cráter de 222 metros de ancho, tan largo como dos campos de fútbol y con 43 metros de profundidad, por lo que podrían entrar dentro tres autobuses escolares amarillos apilados verticalmente.