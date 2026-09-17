17 de septiembre de 2026 Inicio
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La NASA descubrió un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano: "Único"

El Orbitador de Reconocimiento Lunar detectó una nueva formación "más grande jamás encontrada en el sistema solar". Tiene el tamaño de 222 metros de ancho, dos campos de fútbol, y 43 metros de profundidad.

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Imagen tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA. 

Imagen tomada por el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA. 

Science NASA.

La NASA compartió unas fotografías inéditas de un cráter en la Luna que es más grande que el Coliseo romano catalogado como el descubrimiento más "único del siglo" y "más grande jamás encontrada en el sistema solar". Fue bautizado como McGetchin, en honor al científico lunar Tom McGetchin.

Un hombre fue hallado muerto tras haber sido arrastrado por una corriente en la provincia de Barcelona.
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Según informaron desde la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) el cráter fue descubierto por un experto mientras observaba fotograías tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, y se formó tras un impacto de un cometa o asteroide del tamaño de un edificio de tres a seis pisos contra su superficie.

"Los científicos estiman que un impacto de esta magnitud ocurre en la Luna aproximadamente una vez cada siglo, o incluso con mayor frecuencia", detallaron.

Robert Wagner, científico del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO), fue quién se dio cuenta de lo que estaba observando: "Simplemente me detuve, dejé todo lo que estaba haciendo y comencé a investigar qué era ese lugar".

Tras el impacto, se creó un cráter de 222 metros de ancho, tan largo como dos campos de fútbol y con 43 metros de profundidad, por lo que podrían entrar dentro tres autobuses escolares amarillos apilados verticalmente.

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