Misión Artemis II de la NASA: a qué hora llegará a la Luna y cómo verlo en vivo Se estima que la nave llegue este lunes 6 de abril y será el primer acercamiento del hombre a la Luna en más de 50 años. “Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos”, se anticipó. Por + Seguir en







Se espera que Artemis II llegue a la Luna a las 20:02, hora argentina y se podrá ver en vivo en diferentes plataformas Twitter @NASA

Después de un breve descanso, Artemis II, la misión de la NASA, alcanzará este lunes el momento cumbre del sobrevuelo lunar, el primero llevado a cabo por los humanos a la Luna a más de 50 años, desde la misión Apolo 17, en 1972.

De acuerdo a lo que trascendió habrá un sobre vuelo de la Luna, pero no con aterrizaje, por lo que será el momento más importante del viaje, ya que permitirá poner a prueba todos los sistemas en condiciones reales, con astronautas a bordo y a una distancia récord de la Tierra.

El instante central será cuando la nave Orion alcance su máxima aproximación al satélite: durante esa la cápsula atravesará la cara oculta de la Luna, lo que implica una interrupción total de las comunicaciones con el control terrestre durante varios minutos, uno de los momentos más tensos de toda la misión.

Se espera que la tripulación debería superar el récord de distancia humana respecto de la Tierra que conserva Apolo 13, con 400.171 kilómetros (248.655 millas) y podrá ver la cara oculta de la Luna.

La nave despegó el pasado 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. Es una misión que se extenderá alrededor de diez días, rodeará la Luna y regresará a la Tierra.

Misión Artemis II: cómo es el cronograma de la observación de la Luna, hora argentina 14: comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar.

comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar. 14:56: la tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.

la tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970. 15:10: declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio).

declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio). 15:15: la tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

la tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo. 15:45: comienza la observación lunar.

comienza la observación lunar. 19:44: se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos). 20:02: máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km). 20:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas). 20:25: el amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

el amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna. 21:35-22:32: durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. 22:20: concluye la observación lunar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2041175087643009330&partner=&hide_thread=false Tired: Monday

Wired: Moonday



Today our Artemis II astronauts fly around the Moon! Tune in, starting at 1pm ET (1700 UTC) as they view parts of the Moon never seen by human eyes.



Watch it live with us: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/OMG3uNrHAk — NASA (@NASA) April 6, 2026 Misión Artemis II: cómo verlo en vivo De acuerdo a lo que informó la propia NASA, el minuto a minuto de cómo es el avance de la misión Artemis II se podrá ver a través del vivo de YouTube. Pero también a través de las plataformas de stream HBO Max, Netflix, Primer Video y Peacock TV. Embed - NASA's Artemis II Live Views from Orion