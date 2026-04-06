6 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Misión Artemis II de la NASA: a qué hora llegará a la Luna y cómo verlo en vivo

Se estima que la nave llegue este lunes 6 de abril y será el primer acercamiento del hombre a la Luna en más de 50 años. “Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos”, se anticipó.

Por
Se espera que Artemis II llegue a la Luna a las 20:02

Se espera que Artemis II llegue a la Luna a las 20:02, hora argentina y se podrá ver en vivo en diferentes plataformas

Twitter @NASA

Después de un breve descanso, Artemis II, la misión de la NASA, alcanzará este lunes el momento cumbre del sobrevuelo lunar, el primero llevado a cabo por los humanos a la Luna a más de 50 años, desde la misión Apolo 17, en 1972.

Los astronautas muestran sus tareas en vivo. 
Te puede interesar:

Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

De acuerdo a lo que trascendió habrá un sobre vuelo de la Luna, pero no con aterrizaje, por lo que será el momento más importante del viaje, ya que permitirá poner a prueba todos los sistemas en condiciones reales, con astronautas a bordo y a una distancia récord de la Tierra.

El instante central será cuando la nave Orion alcance su máxima aproximación al satélite: durante esa la cápsula atravesará la cara oculta de la Luna, lo que implica una interrupción total de las comunicaciones con el control terrestre durante varios minutos, uno de los momentos más tensos de toda la misión.

Se espera que la tripulación debería superar el récord de distancia humana respecto de la Tierra que conserva Apolo 13, con 400.171 kilómetros (248.655 millas) y podrá ver la cara oculta de la Luna.

La nave despegó el pasado 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. Es una misión que se extenderá alrededor de diez días, rodeará la Luna y regresará a la Tierra.

Misión Artemis II: cómo es el cronograma de la observación de la Luna, hora argentina

  • 14: comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar.
  • 14:56: la tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.
  • 15:10: declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio).
  • 15:15: la tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.
  • 15:45: comienza la observación lunar.
  • 19:44: se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).
  • 20:02: máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).
  • 20:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).
  • 20:25: el amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.
  • 21:35-22:32: durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.
  • 22:20: concluye la observación lunar.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASA/status/2041175087643009330&partner=&hide_thread=false

Misión Artemis II: cómo verlo en vivo

De acuerdo a lo que informó la propia NASA, el minuto a minuto de cómo es el avance de la misión Artemis II se podrá ver a través del vivo de YouTube.

Pero también a través de las plataformas de stream HBO Max, Netflix, Primer Video y Peacock TV.

Embed - NASA's Artemis II Live Views from Orion

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los residuos líquidos son liberados al espacio. 

Misión Artemis 2 de la NASA: así los astronautas liberan su orina al espacio tras usar el inodoro

Artemis 2 tras el despegue. Hoy se encuentra en la órbita lunar. 

La misión Artemis 2 ya vuela hacia la Luna y la NASA define los objetivos científicos del histórico viaje

Así se vivió la recepción de datos de Atenea desde el Instituto Argentino de Radioastronomía. 

Sin dormir y con la cabeza a 70 mil kilómetros de la Tierra: así fue como Argentina recibió los datos de Atenea

Los astronautas transmitieron en vivo por primera vez desde el espacio. 

La NASA tiene "plomera espacial": una astronauta arregló el baño de la misión Artemis 2

La misión Artemis II, rumbo a la Luna.

Artemis II superó el punto de no retorno y ya está camino a la Luna

El cohete SLS de Artemis alcanzó una velocidad de más de 1235 kilómetros por hora.
play

Misión Artemis 2: qué velocidad alcanzó el cohete SLS que lleva la cápsula Orion a la Luna

Rating Cero

Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming
play

Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor

Su presente está bastante alejado de aquel período de fama.

Qué fue de la vida de Pablo Martínez, quien hizo de Simón en Casi Ángeles: nadie lo puede creer

Desde su casamiento en 2007, lograron mantener su intimidad alejada de polémicas.

Revelación impactante: Pablo Echarri contó cómo superan las crisis de pareja con Nancy Dupláa

Su segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre lo más visto.
play

Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto

El rumor de Dakota Jonhson y Tucker Pillsbury viene de hace meses y ahora visto a los besos se dio por confirmado el noviazgo

Nuevo romance confirmado: una estrella de cine fue vista a los besos con su nuevo novio

El actor sorprendió con un look más oscuro y descontracturado durante el rodaje en Europa.

La impresionante transformación de Brad Pitt para una nueva película: las imágenes

últimas noticias

play
Una nueva producción europea se metió entre lo más visto del streaming

Cuál es la comedia alemana con un nombre similar a un best seller que llegó a Netflix y es furor

Hace 18 minutos
En medio de la disparada de precios, Argentina alcanzó un récord de producción de petroleo en febrero

En medio de la disparada de precios, Argentina alcanzó un récord de producción de petróleo en febrero

Hace 25 minutos
Su presente está bastante alejado de aquel período de fama.

Qué fue de la vida de Pablo Martínez, quien hizo de Simón en Casi Ángeles: nadie lo puede creer

Hace 26 minutos
Mantener la movilidad, la fuerza y el equilibrio se volvió un objetivo central.

Un experto en longevidad anticipó que las personas de 50 o 60 años que no hacen ejercicio necesitarán asistencia en su vejez

Hace 27 minutos
Mariano Páez hizo gestos racistas en Santiago del Estero.

El padre de Agostina Páez admitió que su video haciendo gestos racistas es real

Hace 28 minutos