Misión Artemis II de la NASA: a qué hora llegará a la Luna y cómo verlo en vivo

Después de un breve descanso, Artemis II, la misión de la NASA, alcanzará este lunes el momento cumbre del sobrevuelo lunar, el primero llevado a cabo por los humanos a la Luna a más de 50 años, desde la misión Apolo 17, en 1972.
Se estima que la nave llegue este lunes 6 de abril y será el primer acercamiento del hombre a la Luna en más de 50 años. “Durante el sobrevuelo lunar, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos”, se anticipó.
Después de un breve descanso, Artemis II, la misión de la NASA, alcanzará este lunes el momento cumbre del sobrevuelo lunar, el primero llevado a cabo por los humanos a la Luna a más de 50 años, desde la misión Apolo 17, en 1972.
De acuerdo a lo que trascendió habrá un sobre vuelo de la Luna, pero no con aterrizaje, por lo que será el momento más importante del viaje, ya que permitirá poner a prueba todos los sistemas en condiciones reales, con astronautas a bordo y a una distancia récord de la Tierra.
El instante central será cuando la nave Orion alcance su máxima aproximación al satélite: durante esa la cápsula atravesará la cara oculta de la Luna, lo que implica una interrupción total de las comunicaciones con el control terrestre durante varios minutos, uno de los momentos más tensos de toda la misión.
Se espera que la tripulación debería superar el récord de distancia humana respecto de la Tierra que conserva Apolo 13, con 400.171 kilómetros (248.655 millas) y podrá ver la cara oculta de la Luna.
La nave despegó el pasado 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. Es una misión que se extenderá alrededor de diez días, rodeará la Luna y regresará a la Tierra.
De acuerdo a lo que informó la propia NASA, el minuto a minuto de cómo es el avance de la misión Artemis II se podrá ver a través del vivo de YouTube.
Pero también a través de las plataformas de stream HBO Max, Netflix, Primer Video y Peacock TV.