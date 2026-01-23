23 de enero de 2026 Inicio
La Unión Europea aseguró estar "lista" para implementar el tratado de libre comercio con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el acuerdo se pondrá en marcha cuando los países sudamericanos ratifiquen el texto en sus parlamentos.

Antonio Costa

Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen en Bruselas (Bélgica), este jueves.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que la Unión Europea estará "lista" para dar comienzo al tratado de libre comercio con el Mercosur cuando los países de Sudamérica ratifiquen por su parte el acuerdo.

EEUU en alerta po una tormenta gigamtesca. Imagen de archivo.
Alerta en EEUU por el avance de una gigantesca tormenta

Las declaraciones de Von der Leyen sucedieron días después de que Sudamérica percibiera que del otro lado del oceáno Atlántico pretendían dilatar el acuerdo. Resulta que el Parlamento Europeo resolvió días atrás remitir el texto del pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Estaremos listos cuando ellos estén listos”, aseguró la presidenta de la Comisión Europea el pasado jueves, al salir de una reunión extaordinaria con otros líderes del bloque continental que fueron convocado de urgencia para debatir sobre las tensiones en Groenlandia por las intenciones de Estados Unidos de anexarla.

Aunque el acuerdo con el Mercosur no estaba previsto en el temario del día, algunos países expresaron sus deseos de que se ponga en marcha lo más rápido posible. Uno de ellos fue el presidente de España, Pedro Sánchez, quien defendió “la puesta en marcha de las alianzas comerciales, empezando por la aplicación inmediata, aunque sea provisional, del acuerdo firmado con Mercosur”.

De esta manera, el mandatario español se sumó a las declaraciones previas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien cuestionó las demoras impuestas para que comience a entrar en vigor el acuerdo comercial. “Lamento que el Parlamento Europeo haya puesto otro obstáculo al Mercosur. Pero tengan la seguridad de que no nos detendrán. El acuerdo con el Mercosur es justo y equilibrado. No hay alternativa si queremos un mayor crecimiento en Europa”, dijo Merz durante el Foro Económico de Davos.

Por último, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró ante Von der Leyen: "Invito a la Comisión a usar la decisión del Consejo para implementar la aplicación provisional del acuerdo Mercosur”.

El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: los motivos

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur fue momentáneamente paralizado por el Parlamento Europeo que resolvió remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si su contenido es compatible con los tratados comunitarios.

La iniciativa fue aprobada por un margen estrecho: 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones. La votación tuvo lugar apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, celebrada el sábado pasado en el teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, en Asunción, ciudad donde nació el Mercosur.

Los eurodiputados que impulsaron la moción plantearon dudas sobre la validez jurídica de algunos mecanismos del pacto, en particular el denominado sistema de “reequilibrio”, que podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También cuestionaron la base legal elegida para su aprobación, que habilita la ratificación de los capítulos comerciales sin pasar por los parlamentos nacionales.

Desde el Tribunal de Justicia de la UE señalaron que este tipo de dictámenes suele demandar entre 18 y 24 meses, aunque aclararon que el organismo conserva la potestad de acelerar los plazos si las circunstancias lo ameritan.

