Un grupo de jubilados se encadenó en la Plaza del Congreso en contra del ajuste

De cara a la tradicional marcha realizan frente al Congreso, un grupo de jubilados se encadenó a la plaza y realizó una vigilia desde el martes a la noche. "Digamos basta todos a la calle. Vienen por todo", expresaron en carteles y banderas.
Un grupo de siete jubilados se encadenó en la Plaza del Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei, con reposeras, carteles y banderas, hombres y mujeres reclamaron contra la motosierra.
"Me sacaron los medicamentos. Algunos remedios no los tomo. Tengo una orden médica para que me vea un cirujano, después de un año me vieron. No había turno, ni médicos", contó uno de ellos en diálogo con El Destape, en los últimos meses PAMI redujo sus prestaciones y la cobertura sin cargo de varios medicamentos.
Cada miércoles los jubilados se movilizan para reclamar por el aumento de las jubilaciones, pensiones y el bono, que se mantiene congelado desde 2024. "Vienen las fiestas y no son para los jubilados y los pobres. No podemos poner lo que corresponde en la mesa. La estamos pasando mal", añadió el jubilado.
En esa línea, remarcó que "no puedo estar viviendo con este sueldo, no me alcanza. Decí que tengo la casa que la hice cuando era más joven, si no estaría bajo un puente".