La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu La evolución física y personal del actor refleja un proceso sostenido, impulsado por nuevos hábitos, metas deportivas y su vida familiar.







Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

Ashton Kutcher pasó de los grandes estrenos a proyectos más pequeños mientras adoptaba una vida más saludable.

Su cambio físico se profundizó con la preparación para el Maratón de Nueva York en 2022.

El jiu-jitsu brasileño se convirtió en su práctica central tras años de entrenamiento constante.

Obtuvo su cinturón negro después de casi seis años dedicado a esta exigente disciplina. Durante los últimos años, Ashton Kutcher atravesó una etapa marcada por un fuerte compromiso con el bienestar personal. Aunque continuó trabajando en producciones más discretas, su atención se desplazó hacia hábitos que reforzaran una vida equilibrada. Esta transición coincidió con su consolidación familiar y con decisiones profesionales que apuntaron exclusivamente a proyectos que realmente deseaba interpretar, respaldado por su independencia financiera gracias a inversiones de riesgo exitosas.

Uno de los hitos de este camino fue su preparación para el Maratón de Nueva York 2022, un entrenamiento que implicó modificaciones significativas en su cuerpo. Ashton Kutcher relató que perdió más de cinco kilos mientras ajustaba su rendimiento, experimentando una notoria transferencia de masa muscular desde la parte superior hacia la inferior del cuerpo. Tanto el proceso como el acompañamiento de Mila Kunis fueron claves para sostener la exigencia diaria.

Sin embargo, el cambio más profundo llegó con la práctica del jiu-jitsu brasileño, disciplina que adoptó después de haberla descubierto en Brasil durante un rodaje. Lo que comenzó como una recomendación de su equipo de seguridad se transformó en un entrenamiento constante que potenció valores como la paciencia, la estrategia y la resistencia. Después de casi seis años con el cinturón marrón, el actor finalmente alcanzó el nivel de cinturón negro, un logro que refleja su dedicación y su compromiso sostenido con el deporte.

Ashton Kutcher Jiujitsu El cambio físico de Ashton Kutcher se profundizó durante su preparación para el Maratón de Nueva York. @riganmachado Éxitos de Ashton Kutcher A lo largo de su carrera, Ashton Kutcher construyó una filmografía que dejó huella en el cine y la televisión de los años 2000. Su salto a la popularidad llegó con That ’70s Show, donde interpretó a Michael Kelso y se volvió uno de los rostros más reconocibles de la sitcom. El éxito se extendió al cine con títulos como El efecto mariposa, Recién casados, Amigos con derechos y Más barato por docena, producciones que consolidaron su presencia en la comedia y el drama.

Kutcher también alcanzó notoriedad como productor y protagonista de Punk’d, el programa que revolucionó el formato de cámara oculta en MTV y que se transformó en un fenómeno cultural. Más adelante, regresó a la televisión con Two and a Half Men, reemplazando a Charlie Sheen y manteniendo a la serie entre las más vistas de la cadena.