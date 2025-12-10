10 de diciembre de 2025 Inicio
El lujoso estilo urbano de Leandro Paredes que brilla en las redes sociales

El jugador de la Selección compartió una foto en Instagram junto a su hija y fue elogiado por su look de "lujo silencioso".

El jugador de Boca es un ícono de la moda. 

  • Leandro Paredes subió una foto a su perfil de Instagram, almorzando junto a su hija Victoria.
  • Su outfit consistió en un suéter oversized beige claro y pantalón negro, usando una paleta de colores neutros.
  • Leandro Paredes y Camila Galante fueron señalados como la pareja del año.
  • Galante cruzó al periodista Flavio Azzaro por su crítica a Paredes por ser tapa de revista.

El campeón del mundo y actual jugador de Boca, Leandro Paredes, no deja de llevarse todos los elogios con la elección de sus looks fuera de la cancha. A diferencia de otros futbolistas, que prefieren lucir prendas de marcas de lujo con diseños llamativos, el mediocampista opta por una estética que prioriza la comodidad y las texturas de alta calidad, con accesorios que denotan su gusto por el lujo sutil.

Messi eligió a sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo en 2026.
Quiénes son los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi

En una reciente publicación en su Instagram, Paredes se mostró en un almuerzo tranquilo junto a su hija Victoria y su buen gusto a la hora de vestirse, no pasó desapercibido.

A tono con el contexto de una salida de día a un restaurante, optó por un estilo casual y clásico. En la foto lleva un suéter en un tono beige claro, de corte oversized, reforzando ese estilo relajado. Es una prenda con textura y detalles que transmite una sensación inmediata de calidez y denota calidad.

Leandro Paredes

Completado con un pantalón negro, el look es dominado por colores neutros que son la base del “lujo silencioso”. Es un atuendo que comunica bienestar y sofisticación sin necesidad de logotipos llamativos, ideal para un encuentro elegante pero relajado.

En su muñeca lleva un solo accesorio, un reloj de alta gama con pulsera negra y detalles dorados, que refuerzan el estilo clásico y minimalista. El outfit se completa con una gorra, colocada con la visera hacia atrás, de color gris claro o topo que complementa la paleta de colores neutros del suéter.

La gorra es un elemento que suele estar muy presente en la vestimenta del futbolista. Este accesorio es fundamental del estilo urbano, dándole un toque casual y juvenil a cualquier look.

La esposa de Leandro Paredes destrozó a Flavio Azzaro

Parades y Camila Galante

Tras la eliminación de Boca a manos de Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025, el periodista deportivo Flavio Azzaro, reconocido hincha de "La Academia", se burló del capitán "Xeneize", Leandro Paredes.

Azzaro ironizó sobre el hecho de que Paredes hubiera sido recientemente tapa de la Revista Gente, y remarcó: "Cuando yo era chico (los futbolistas) querían ser tapa de El Gráfico, no de Gente".

La respuesta al comentario llegó de manera contundente por parte de Camila Galante, pareja del futbolista, a través de sus redes sociales. "Con la cara que tenés vos no lo podés entender", escribió Galante en una historia de Instagram con imágenes de tapas de El Gráfico con la Selección Argentina cuando ganó la Copa Mundial 2022.

"¿Qué pasa? no tenés visualizaciones en tu programa que andás buscando fama a costas de otro. Así es tu cerebro, ejercitalo para ser mejor persona y no meterte con gente que ni te registra", sentenció la modelo.

