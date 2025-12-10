Era una famosa estrella de cine pero su muerte sorprendió a todos y se rodeó de misterio: de quién se trata El fallecimiento ocurrió en circunstancias poco claras durante un viaje privado, y desde el primer momento despertó sospechas que fueron más allá de un accidente. Por + Seguir en







Conocé la historia que aún está rodeada de preguntas

Una reconocida actriz de Hollywood murió en 1981 tras caer al mar desde un yate en la isla Catalina.

Inicialmente, el fallecimiento fue considerado un accidente por las autoridades.

A lo largo de los años surgieron contradicciones y nuevas declaraciones que reabrieron el caso. La causa de muerte fue modificada oficial­mente a “ahogamiento y factores indeterminados”.

Así, el caso de Natalie Wood sigue siendo uno de los misterios más emblemáticos de Hollywood. Fue una de las figuras más reconocidas de Hollywood clásico, con una carrera que comenzó en la infancia y la convirtió en una estrella internacional del cine. Sin embargo, su muerte repentina no solo conmocionó a la industria del espectáculo, sino que abrió una serie de interrogantes que, con el paso de los años, transformaron el caso en uno de los más enigmáticos de la historia del cine.

Aunque en su momento la investigación oficial dio por cerrado el caso, inconsistencias en los testimonios, nuevas declaraciones y revisiones posteriores reavivaron el interés público y mediático. Con el tiempo, el episodio se convirtió en objeto de documentales, libros y reaperturas judiciales. A más de cuatro décadas del hecho, el nombre de Natalie Wood continúa asociado tanto a su talento artístico como a un final rodeado de dudas.

Cuál es la historia de la muerte de Natalie Wood y qué misterios la rodean Natalie Wood El caso de Natalie Wood, una de las grandes estrellas clásicas de Hollywood, sigue siendo uno de los episodios más enigmáticos de la historia del cine estadounidense. La actriz murió el 29 de noviembre de 1981 tras caer al agua desde un yate frente a la isla Catalina, en California, mientras pasaba el fin de semana junto a su esposo, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken.

En un primer momento, las autoridades calificaron el hecho como un accidente, pero desde el inicio surgieron interrogantes por las circunstancias poco claras y los testimonios contradictorios de quienes se encontraban a bordo.

Con el paso de los años, el caso fue reabierto y revisado en varias oportunidades, impulsado por nuevas declaraciones, informes forenses actualizados y una renovada atención mediática. La falta de testigos directos, el estado del mar, el hallazgo del cuerpo y los relatos posteriores alimentaron dudas persistentes sobre lo ocurrido esa noche, sin que llegara a establecerse una versión definitiva.