Volodímir Zelenski aseguró que le presentará a Estados Unidos una contrapropuesta de paz con Rusia El presidente ucraniano aseguró que se elaboró un nuevo documento junto a los principales líderes europeos y adelantó que no cederá los territorios de Crimea ni el Donbás, ubicados al sur y este del país, respectivamente.







El presidente ucraniano Volodímir Zelenski junto a su par italiana Giorgia Meloni en la cumbre celebrada este martes en Roma.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este martes que pronto le presentará a Estados Unidos una contrapropuesta de paz y terminar la guerra contra Rusia que está próxima a cumplir cuatro años, después de dos días de reuniones con los principales líderes de la Unión Europea.

Mientras que la delegación ucraniana, liderada por Rustem Umerov, permanece en el estado norteamericano de Florida para avanzar las negociaciones con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, Zelenski arrancó la semana reuniéndose con los principales referentes europeos. El lunes se realizó un encuentro conjunto con Emmanuel Macron, presidente de Francia, Keir Starmer, primer ministro británico, y Friedrich Merz, canciller alemán. Este martes fue el turno de la presidenta italiana, Giorgia Meloni.

Después de las reuniones con los mandatarios europeos de peso del bloque continental, Zelenski emitió un comunicado mediante su cuenta de la red social X en el que adelantó que "los componentes ucraniano y europeo están ahora más desarrollados y estamos listos para presentarlos a nuestros socios en EE.UU. Junto con la parte estadounidense, esperamos que los pasos potenciales sean lo más factibles posible lo antes posible", aseguró sobre la contrapropuesta de paz para poner fin la guerra contra Rusia.

Semanas atrás, el presidente norteamericano Donald Trump le presentó a Ucrania una propuesta de paz compuesta por 28 puntos que había acordado con su par ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, para Zelenski hubiera significado una enorme concesión de soberanía porque, entre algunos de sus ítems más importantes, tendría que resignar los territorios de Crimea y Donbás, ubicados al sur y este, respectivamente. Zelenski también se refirio a esta situación este mismo martes y rechazó la entrega de territorio.

“Sin lugar a dudas Rusia insiste en que cedamos territorios. Claramente, no queremos renunciar a nada. Eso es por lo que luchamos”, sostuvo el presidente ucraniano en un reportaje concedido a un grupo de periodistas y que fue publicado hoy por la agencia AP.