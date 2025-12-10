El mensaje de María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz: "Hace dos años que no veo a mis hijos"

La dirigente opositora confirmó que se encuentra en viaje hacia Noruega. Si bien llegará después de la ceremonia y el galardón lo recibirá su hija, tiene previsto cumplir con una ceremonia protocolar.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habló por teléfono con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, y confirmó que no podrá llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. En la conversación contó que " hace dos años que no ve a sus hijos".

En la charla, Machado relató las dificultades que atravesó en las últimas horas para poder salir de Venezuela: “ Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo".

"Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión”, contó.

Luego, en un mensaje dirigido al titular del Comité, expresó: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolan o, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad".

"Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo”, afirmó.

Machado también se refirió a la presencia de cientos de venezolanos que ya están en la capital noruega para acompañar la premiación, incluidos sus familiares, a quienes hace años no ve.

“Sé que cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo pudieron llegar a su ciudad y que ahora mismo están en Oslo, así como mi familia, mi equipo y tantos colegas", señaló.

Para cerrar, expresó: "Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y, en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha. Muchas gracias, nos vemos muy pronto”.

María Corina Machado

Entrega del Nobel de la Paz: por qué María Corina Machado no pudo recibir el premio

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pese a que viajó a Oslo.

Su ausencia la confirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, quien explicó en cadena de televisión pública noruega NRK que la líder opositora no estará para recoger el premio. “La opositora venezolana Corina Machado está a salvo viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles”, informó el Instituto Nobel en un comunicado.

Al mismo tiempo, señalaron que “aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.