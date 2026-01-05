Marco Rubio explicó por qué EEUU no capturó más funcionarios venezolanos: "Conseguimos lo prioritario" El Secretario de Estado estadounidense justificó las razones por las que no se detuvo al ministro de Defensa y al número dos del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, detallando la complejidad del operativo. Por + Seguir en







Donald Trump y Marco Rubio.

En el medio de la versión sobre un infiltrado de la CIA en el círculo del presidente Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó que no capturaran más funcionarios buscados por la Justicia estadounidense con la complejidad del operativo militar ordenado por Donald Trump el último sábado.

"Conseguimos lo prioritario", remarcó el funcionario estadounidense en el canal CBS News al ser consultado por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, con vínculos con Rusia y por el canciller y ex vicepresidente venezolano, Diosdado Cabello. Ambos tienen sobre su cabeza recompensas de millones de dólares.

"No vamos a entrar y simplemente atraparlos. Imagina los gritos que habría de todos los demás si tuviéramos que quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas", advirtió Rubio e insistió en la complejidad logística de la operación: aterrizar helicópteros en la base militar más resguardada, irrumpir en la residencia de Maduro, esposarlo, leerle sus derechos y extraerlo del país en minutos, todo sin bajas estadounidenses.

El secretario, ante las críticas, deslizó: "¿Entonces querías que aterrizáramos en otras cinco bases militares?". La misión, argumentó, estaba diseñada para minimizar riesgos y garantizar el éxito del objetivo principal: la detención de Maduro.

La versión sobre un infiltrado de la CIA que ayudó a capturar a Nicolás Maduro La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos reclutó a una persona cercana al régimen venezolano y que tenía acceso a cada uno de los pasos del presidente venezolano que fue clave para su captura, según revelaron funcionarios involucrados en la operación al medio norteamericano The New York Times.