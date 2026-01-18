18 de enero de 2026 Inicio
Lula da Silva contra la Doctrina Donroe: "Este hemisferio nos pertenece a todos"

El presidente de Brasil criticó la política exterior de Donald Trump, cuestionó el "uso de la fuerza" y la intromisión de Estados Unidos en Venezuela.

Por
Donald Trump y Lula da Silva.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó la Doctrina Donroe de su par de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra su política exterior en América y propuso armar "una agenda positiva" con los países de la región que supere las "diferencias ideológicas".

Javier Milei está presente en la firma del acuerdo.
"Sólo juntos podremos afrontar los desafíos que aquejan a un hemisferio que nos pertenece a todos", apuntó el mandatario brasileño, en una columna para el New York Times, en respuesta a las afirmaciones de Trump de que el continente americano le pertenece.

El jefe de Estado brasileño advirtió: "Sin normas acordadas colectivamente, es imposible construir sociedades libres, inclusivas y democráticas".

Lula calificó el ataque a Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, ocurridos el 3 de enero, como el capítulo más "lamentable" de la erosión del derecho internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

"El uso de la fuerza jamás nos acercará a los objetivos de paz y seguridad", sentenció el obrero metalúrgico y consideró "prácticas obsoletas" la división del mundo en zonas de influencia.

Si bien evitó defender la gestión de Maduro, el sindicalista subrayó que "no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de hacer justicia" y que el futuro de Venezuela debe estar solo en manos de su pueblo. Además, recordó que es la primera vez en 200 años que América del Sur sufre un ataque militar directo de Estados Unidos.

¿Qué es la Doctrina Monroe y su versión Donroe?

La Doctrina Monroe establecía en 1823 que cualquier intervención europea en América sería vista como un acto de agresión contra Estados Unidos y embanderaba en el lema "América para los americanos". La versión actual atribuida a Trump sugiere un derecho de intervención directa para asegurar recursos y orden bajo intereses de Washington.

Para el líder del PT, las acciones unilaterales del empresario estadounidense desorganizan el comercio mundial, aumentan los flujos de refugiados y debilitan la lucha contra el crimen organizado al ignorar a las instituciones multilaterales. Las declaraciones tienen lugar luego del ataque a Venezuela y con la tensión creciente entre Estados Unidos y Dinamarca e Irán.

