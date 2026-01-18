Tragedia en España: descarrilaron dos trenes y hay 10 muertos El hecho ocurrió en Adamuz, Córdoba. El impacto se produjo cuando un convoy invadió la vía contigua y colisionó con otro que circulaba en sentido contrario. Por + Seguir en







Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.

El sur de España atraviesa una jornada de duelo tras uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de los últimos años. Cerca de Córdoba, el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad derivó en una colisión que, según el primer informe de la Guardia Civil, dejó al menos 10 muertos y cientos de heridos, 25 de ellos en estado grave.

Los últimos tres vagones de una formación de la empresa Iryo, que iba desde Málaga a la Puerta de Atocha en Madrid, descarrilaron e invadieron la vía por la que circulaba un convoy de Renfe con destino a Huelva. Las autoridades no descartan que el número de victimas aumente en las próximas horas, mientras los equipos de emergencia trabajan para acceder a las zonas del tren donde aún se encuentran pasajeros atrapados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Cómo fue el impacto que conmociona a España De acuerdo a lo informado a EFE por fuentes de Iryo, el accidente se produjo a las 19.39 (hora local) cuando una formación de su empresa que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de los rieles e invadió la vía contigua, por donde avanzaba un Alvia que cubría el trayecto Madrid - Huelva. El choque hizo descarrilar también al Alvia, con vagones volcados y severos daños. Según se supo, ente las víctimas hay dos pasajeros del tren de Iryo y tres de Alvia.

En cuanto al operativo de emergencia es total en la zona. Unidades de bomberos, policías y ambulancias trabajan en el lugar del accidente para evacuar heridos y trasladarlos a los hospitales cercanos. Según trascendió, el siniestro obligó a activar recursos de máxima prioridad para acelerar las tareas de rescate.

La colisión y los escombros sobre las vías forzaron la suspensión indefinida del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las autoridades pidieron a los pasajeros buscar alternativas, mientras los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizan las causas del descarrilamiento que podría haberse originado por un fallo técnico, un error humano o un problema en la infraestructura.