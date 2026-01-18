18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en España: descarrilaron dos trenes y hay 10 muertos

El hecho ocurrió en Adamuz, Córdoba. El impacto se produjo cuando un convoy invadió la vía contigua y colisionó con otro que circulaba en sentido contrario.

Por
Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.

Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.

El sur de España atraviesa una jornada de duelo tras uno de los accidentes ferroviarios más impactantes de los últimos años. Cerca de Córdoba, el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad derivó en una colisión que, según el primer informe de la Guardia Civil, dejó al menos 10 muertos y cientos de heridos, 25 de ellos en estado grave.

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.
Te puede interesar:

Enrique Iglesias reapareció en público luego de las denuncias contra su padre

Los últimos tres vagones de una formación de la empresa Iryo, que iba desde Málaga a la Puerta de Atocha en Madrid, descarrilaron e invadieron la vía por la que circulaba un convoy de Renfe con destino a Huelva. Las autoridades no descartan que el número de victimas aumente en las próximas horas, mientras los equipos de emergencia trabajan para acceder a las zonas del tren donde aún se encuentran pasajeros atrapados.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Cómo fue el impacto que conmociona a España

De acuerdo a lo informado a EFE por fuentes de Iryo, el accidente se produjo a las 19.39 (hora local) cuando una formación de su empresa que viajaba de Málaga a Madrid, se salió de los rieles e invadió la vía contigua, por donde avanzaba un Alvia que cubría el trayecto Madrid - Huelva. El choque hizo descarrilar también al Alvia, con vagones volcados y severos daños. Según se supo, ente las víctimas hay dos pasajeros del tren de Iryo y tres de Alvia.

En cuanto al operativo de emergencia es total en la zona. Unidades de bomberos, policías y ambulancias trabajan en el lugar del accidente para evacuar heridos y trasladarlos a los hospitales cercanos. Según trascendió, el siniestro obligó a activar recursos de máxima prioridad para acelerar las tareas de rescate.

La colisión y los escombros sobre las vías forzaron la suspensión indefinida del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Las autoridades pidieron a los pasajeros buscar alternativas, mientras los peritos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizan las causas del descarrilamiento que podría haberse originado por un fallo técnico, un error humano o un problema en la infraestructura.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las artistas argentinas se hicieron conocidas internacionalmente en una gira junto al ídolo español.
play

Qué dijeron las Trillizas de Oro sobre Julio Iglesias y las denuncias de abuso sexual

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: Te va a echar Florentino

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

tras el gesto de corina machado, el comite del nobel aclaro que el premio es intransferible

Tras el gesto de Corina Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio es intransferible

Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

La dura advertencia de Irán a Donald Trump: "Atacar a nuestro líder supremo equivale a una guerra a gran escala"

incendios forestales en chile: confirman al menos 16 muertos y mas de 50.000 evacuados

Incendios forestales en Chile: confirman al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados

Irán rechazó la decisión argentina de declarar terrorista a la Fuerza Quds y prometió represalias

Irán prometió represalias contra Argentina por declarar terrorista a la Fuerza Quds

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

últimas noticias

Descarrilaron y chocaron dos trenes en España.

Tragedia en España: descarrilaron dos trenes y hay 10 muertos

Hace 1 hora
Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Hace 1 hora
Tras el gesto de Corina Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio es intransferible

Tras el gesto de Corina Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio es intransferible

Hace 1 hora
Alí Jamenei, líder supremo de Irán.

La dura advertencia de Irán a Donald Trump: "Atacar a nuestro líder supremo equivale a una guerra a gran escala"

Hace 1 hora
play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 2 horas