Donald Trump repasó su primer año de gobierno: "Estamos devolviéndole la grandeza a Estados Unidos"

El presidente republicano destacó los logros de su gestión en materia de seguridad, economía y política internacional; lanzó duras críticas contra el gobierno de Joe Biden y, contrariamente a lo que se esperaba, no hizo ningún anuncio referido a la situación en Venezuela.

Donald Trump durante su discurso en la Casa Blanca.

Donald Trump durante su discurso en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió este miércoles un mensaje al pueblo estadounidense desde la Casa Blanca en el que repasó los principales logros de su administración durante los primeros once meses de gobierno, en especial en materia de economía y seguridad, y lanzó duras críticas contra la gestión de Joe Biden.


La presidenta de México le exigió a la ONU que "evite un derramamiento de sangre" entre Venezuela y EEUU

"Hace once meses heredé un desastre y lo estoy corrigiendo. Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían que en la historia de nuestro país, lo que causó que los precios se incrementaran más que nunca. Esto ocurrió durante un gobierno demócrata", remarcó el mandatario republicano. Y aseguró: "Estamos poniendo a Estados Unidos primero. Estamos devolviéndole la grandeza a Estados Unidos".

"Nuestra frontera estaba abierta y, debido a esto, nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas, muchas que vinieron de cárceles, de manicomios, narcotraficantes, pandilleros y asesinos. Eso es lo que el gobierno de Biden permitió entrar al país", agregó Trump.

En otro tramo de su discurso, el presidente estadounidense calificó como "una situación absolutamente inaceptable" el hecho de tener "hombres compitiendo en deportes femeninos, transgéneros por doquier y una criminalidad desatada".

Luego, Trump defendió su política de aranceles y comercio internacional. "Tuvimos los peores acuerdos comerciales de la historia del país, éramos el hazmerreír del mundo, pero eso ya se acabó", sostuvo el mandatario republicano, quien además aseguró estar enfrentando "un sistema enfermo y corrupto que estaba drenando la prosperidad de la gente y aplastando los sueños de los estadounidenses".

"Inundaron Estados Unidos con inmigrantes criminales"

Trump contrastó su política migratoria con la del gobierno de Biden, al que acusó de haber "inundado" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, según dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.

Según el presidente republicano, "heredamos la peor situación fronteriza en el mundo y rápidamente la convertimos en la frontera más segura en la historia de nuestro país".

"Pasamos de tener lo peor a lo mejor. Estamos deportando criminales, restableciendo la seguridad en nuestras ciudades más peligrosas, han diezmado los cárteles de las drogas, y estamos muy orgullosos, porque estaban envenenando a nuestra población y destruyéndola", acusó Trump.

Luego, aseguró tener "las fuerzas armadas más poderosas del mundo" y destacó el hecho de haber "zanjado ocho guerras en diez meses".

"Destruí la capacidad bélico-nuclear de Irán, acabé con la guerra en Gaza y por primera vez en 2.000 años tenemos paz en Oriente Medio, y hemos asegurado la liberación de los rehenes, tanto los que quedaron con vida como los que fallecieron", enumeró.

El discurso transcurrió tras su reciente orden de establecer un bloqueo naval total contra los buques petroleros venezolanos sancionados, una medida que Caracas calificó como un "robo descarado" luego de que militares estadounidenses incautaran un buque con cerca de dos millones de barriles de crudo.

Contrariamente a lo que se esperaba, Trump no le declaró la guerra a Venezuela, y ni siquiera mencionó al país caribeño ni a su líder, el chavista Nicolás Maduro.

La expectativa sobre una posible acción militar escaló tras las declaraciones del periodista Tucker Carlson, quien aseguró que el mandatario utilizaría el espacio para declarar formalmente la guerra al régimen de Maduro. Según el comunicador, legisladores en Washington ya habrían sido notificados de que “se avecina una guerra” y que el presidente la anunciaría oficialmente durante su alocución nocturna, citando fuentes del Congreso.

