Londres: eliminarán la última obra de Banksy y podrían revelar su identidad después de 25 años

El artista británico anónimo célebre por sus mensajes sociales y políticos inauguró un nuevo mural en los Tribunales Reales de Justicia en el que critica la represión a las protestas, pero podría ser acusado por dañar un edificio histórico y obligado a comparecer en persona.

La obra de Banksy en los Tribunales Reales de Justicia de Londre fue inaugurada este lunes.

Banksy , el artista británico anónimo célebre por sus mensajes sociales que llaman la atención en todo el mundo, volvió a ser noticia luego de que se supiera que el mural pintado en los Tribunales Reales de Justicia de Londres, que muestra a un juez golpeando a un manifestante, será eliminado . Además, podría iniciarse una investigación que llevaría a revelar su identidad.

La obra fue inaugurada el lunes, pero las autoridades anunciaron su retiro alegando que se trata de "un edificio protegido" . El mural muestra a un juez que parece golpear con un mazo a un manifestante tendido en el suelo mientras el cartel blanco que lleva se ve salpicado de rojo.

Banksy publicó una foto de la obra en Instagram, su método habitual para afirmar la autenticidad de una obra. La foto llevaba el título " Tribunales Reales de Justicia. Londres" .

El mismo lunes, funcionarios cubrieron la obra con plástico negro y dos barreras de metal , y lo pusieron bajo la estricta custodia de dos agentes y una cámara de seguridad.

El Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad (HMCTS) anunció que, debido a que el edificio de estilo neogótico victoriano tiene 143 años, el mural será eliminado. "Los Tribunales Reales de Justicia son un edificio protegido y el HMCTS está obligado a conservar su carácter original", expresó el organismo en un comunicado.

Ante esto, la Policía Metropolitana anunció el inicio de una investigación por presunto "daño criminal". Si el caso llegara a los tribunales, Bansky podría verse en la obligación de comparecer y revelar públicamente su verdadera identidad, lo que terminaría con 25 años de anonimato.

Aunque la obra no alude a ninguna causa o incidente en particular, fue interpretada como una referencia a la prohibición impuesta por el gobierno británico al grupo Palestine Action. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres contra la prohibición organizada por el grupo Defend Our Juries.

Quién es Banksy, el controvertido artista anónimo

Banksy es uno de los artistas callejeros más famosos y enigmáticos del mundo. Su identidad sigue siendo un misterio, lo que ha contribuido a su leyenda y a la fascinación que despierta su obra. Originario de Bristol, Reino Unido, Banksy comenzó su carrera en los años 90 como parte de la escena del graffiti underground.

Su estilo, caracterizado por el uso de stencils y mensajes políticos y sociales, ha trascendido las calles para convertirse en un fenómeno global. Sus obras, que a menudo critican el capitalismo, la guerra, la hipocresía política y la desigualdad social, se exhibieron en galerías de todo el mundo y alcanzaron precios millonarios en subastas.

Steve Lazarides, uno de los primeros colaboradores de Banksy en Bristol, explicó que el anonimato del artista tenía como objetivo evitar problemas con la policía. El público especuló sobre su identidad durante décadas: el artista de Bristol Robin Gunningham y Robert Del Naja, de la banda Massive Attack, también de Bristol, han sido mencionados como posibilidades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Banksy (@banksy)

El impacto de Banksy va más allá del arte: sus intervenciones en espacios públicos y sus acciones provocadoras suscitaron debates sobre el valor del arte, la propiedad intelectual y el papel del artista en la sociedad. Algunas de sus piezas más icónicas, como Niña con el globo o Napalm, son reconocidas instantáneamente y han sido reproducidas en todo tipo de formatos.

A pesar de su éxito comercial, Banksy mantiene una postura crítica hacia el sistema del arte y la mercantilización de la cultura, lo que refuerza su imagen de rebelde y transgresor.