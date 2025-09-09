Israel atacó a la cúpula de Hamás en Qatar en medio de las negociaciones por Gaza

Israel atacó a los líderes de Hamás que se encuentran en Doha, según confirmaron funcionarios israelíes este martes, en lo que representa la primera operación militar del gobierno de Benjamin Netanyahu contra Qatar, país mediador en las negociaciones de paz para alcanzar un alto el fuego en Gaza.
Fuentes israelíes confirmaron el ataque a CNN y señalaron que uno de los objetivos era el principal negociador de Hamás, Khalil Al-Hayya. También el grupo terrorista palestino, que utiliza la capital qatarí como cuartel general fuera de la Franja, reconoció que fue objeto de una agresión.
Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron en un comunicado que habían llevado a cabo "un ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás" y que "se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo el uso de munición de precisión".
"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han liderado las operaciones de la organización terrorista, y son directamente responsables por la brutal masacre del 7 de octubre. Han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel", afirmaron.
Aunque no precisaron dónde se realizó el ataque, un funcionario israelí confirmó a AP que fue en Doha. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció en un comunicado que la decisión fue de su gobierno. "Israel lo inició, Israel lo llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", sostuvo.
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, sostuvo que se trató de una "agresión criminal" y "cobarde" que constituye una "flagrante violación de las leyes y normas internacionales". "Al tiempo que condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar subraya que no tolerará este comportamiento imprudente e irresponsable de Israel", aseguró en X.
Qatar es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Medio Oriente y es sede de la Base Aérea Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en la región, que fue atacada por Irán durante la guerra de los 12 días contra Israel.