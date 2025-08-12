12 de agosto de 2025 Inicio
Dos turistas británicos denunciaron que tres mujeres los drogaron y les robaron más de 20 mil dólares

La Policía comenzó a investigar el hecho luego de que un hombre se desplome en la playa, mientras dos sospechosas se subían a un taxi y escapaban. Finalmente, fueron detenidas.

Dos turistas británicos denunciaron que tres mujeres los drogaron.

Dos turistas británicos denunciaron que tres mujeres brasileras los drogaron y les robaron más de u$s20 mil en Ipanema, al sur de Río de Janeiro. La Policía civil comenzó a investigar el tema porque se viralizó el video de un hombre que se desplomó en la playa mientras dos sospechosas escapaban.

La investigación se centra en la noche del jueves 7 de agosto, luego de que un hombre filme a otro desplomándose en la playa e intentando recomponerse para evitar que les roben alrededor de u$s21 mil, dos celulares marca iPhone y otros elementos de valor.

Si bien, en el video se ve a dos mujeres huyendo, fueron tres las que atacaron. Los jóvenes las conocieron al trío en una rueda de samba y fueron a bares en la ciudad en un horario más tarde.

Según la Delegación Especial de Apoyo al Turismo (DEAT), una de las jóvenes le ofreció caipiriña a uno de los extranjeros y luego perdió el conocimiento. En las imágenes que grabaron se lo ve desorientado.

Las víctimas denunciaron que le robaron dos celulares, un iPhone 16 y iPhone 14, y que se transfirieron 16 mil libras esterlinas. Se supo que el grupo actúa en pareja o en trío en algunas zonas turísticas como Lapa, Pedra do Sal, Copacabana, Ipanema y Leblon.

Las acusadas fueron identificadas como Amanda Couto Deloca, Mayara Ketelyn Américo da Silva y Raiane Campos de Oliveira y fueron detenidas.

Lula da Silva se quebró al recordar su humilde pasado: Era pobre e imaginaba morder un sándwich 

