Lacalle Pou habló sobre la condena a prisión de su exjefe de Seguridad

Tras ello, le consultaron si esto implica “un cierre del uso político”, Lacalle Pou señaló: “La Justicia habló, sobre este caso no me corresponde opinar, simplemente que la Justicia habló. Ni idea si políticamente se terminó porque yo políticamente no lo usé, preguntales a los que lo usan políticamente”.

Por otra parte, el jefe de Estado uruguayo aseguró que no le cabe “la menor duda” de que se dijeron “cosas de más”, en referencia a cómo la oposición trató el tema. “No voy a entrar en discusiones menores; cada uno sabe lo que hace con su boca, cada uno sabe lo que hace con sus acciones políticas y cada uno sabe después las consecuencias que eso tiene en los enfrentamientos políticos, pero son cosas que pasan”, sostuvo.

Condenaron al exjefe de seguridad de Lacalle Pou tras un juicio abreviado

Alejandro Astesiano fue condenado a 4 años y seis meses de prisión y deberá pagar una multa de 100 unidades reajustables (unos u$s3.800).

Además, se le dictó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por la causa que provocó un fuerte revuelo político en el país vecino.

Astesiano se desempeñó en el cargo de seguridad desde la asunción de Lacalle Pou en 2020 hasta ser detenido en septiembre pasado. Actualmente se encuentra en la cárcel de Punta de Rieles en donde se cumplía la prisión preventiva dictada hasta el 15 de marzo. Ahora fue declarado culpable por los delitos por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado.

El exjefe de seguridad de Lacalle Pou estaba acusado de participar en una organización que falsificaba documentos para permitir la entrega de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. La fiscalía se abstuvo de mencionar la presunta red de corrupción desmantelada o los pasaportes falsos involucrados.

Tras la revelación por la prensa de grabaciones extraídas de su teléfono celular, Astesiano fue investigado por otros delitos de tráfico de influencias.