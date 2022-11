Uruguay: se filtran los chats del excustodio de Lacalle Pou y la oposición habla de "escándalo"

Luego se supo, que antes de su detención borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el 100% del contenido, inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp.

Según dio a conocer el medio La Diaria, en una serie de conversaciones de septiembre pasado figura un empresario agropecuario argentino, que produce trigo y soja en la Argentina, Paraguay y Uruguay, al que Astesiano le da información, supuestamente obtenida a través del sistema El Guardián, que utiliza el Gobierno para ordenar escuchas telefónicas, así como de sus contactos en Inteligencia.

Lacalle Pou

De acuerdo a la información, el empresario quería confirmar si algún vehículo "furtivo" participaba sin autorización en descargas de trigo y soja de su propiedad.

El ministro de Interior uruguayo negó que el ex custodio de Lacalle Pou haya utilizado un sistema oficial de pinchado de llamadas

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció ayer ante la Comisión de Seguridad del Senado y aseguró que es "una mentira" que el exjefe de seguridad presidencial haya podido acceder a El Guardián.

"Sólo puede intervenirse un teléfono cuando lo realizan los operadores telefónicos, y ellos no hacen la interceptación de la llamada si no es con orden judicial, y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono. O sea, que es prácticamente imposible que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde El Guardián”, sostuvo Heber ante la prensa.

El ministro aseguró que no hay otro sistema oficial que no sea El Guardián y que este "está debidamente auditado". "Cada tres meses tiene que auditarse por parte de la Suprema Corte de Justicia”, aseguró, en declaraciones recogidas por el diario El País. Ante la consulta de la prensa de cómo se explica lo que decía Astesiano en sus chats, el ministro respondió: "No puedo explicar una mentira. Una mentira es una mentira, no tiene explicación”.

Astesiano es uno de los cinco imputados por falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo. Además de él, están implicados en el caso dos ciudadanos rusos, un escribano y su esposa, acusados de formar una red ilícita. A su vez, hay dos jerarcas policiales que están indagados por el caso, uno con cargo "jerárquico" y otro con un cargo "muy jerárquico", según la fiscal.

La oposición habla de "escándalo" tras darse a conocer los chats de Alejandro Astesiano

El Frente Amplio (FA) anunció anoche la creación de un grupo de seguimiento a la investigación de Astesiano. "El FA tiene que dar un seguimiento porque posiblemente en el futuro tenga que haber acciones parlamentarias más de fondo", dijo el presidente de la coalición opositora, Fernando Pereira.

"No nos precipitamos, no queremos generar un tema de fácil solución, creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención", aseguró.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que es considerado uno de los posibles candidatos del FA para las próximas elecciones presidenciales de 2024, habló hoy de un "escándalo sin precedentes".

"Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia, hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la República", manifestó hoy en Twitter.

Lacalle Pou defendió la actuación y aseguró que se está colaborando en la investigación: "El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”