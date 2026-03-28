El fuerte cruce entre Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay En el empate 1-1 entre la Celeste y los europeos en Wembley, se produjo un momento tenso entre ambos entrenadores tras la fuerte falta de Araujo a Foden, que sacó de la cancha al inglés. Por + Seguir en







El argentino Marcelo Bielsa y el alemán ﻿Thomas Tuchel en pleno partido. Reuters/Andrew Couldridge

El duro amistoso entre Inglaterra y Uruguay, que finalizó 1-1 en Wembley en el marco de la doble Fecha FIFA de marzo, dejó un cruce picante entre los entrenadores Marcelo Bielsa y Thomas Tuchel. En un encuentro de pierna fuerte y mucho roce, una patada de Ronald Araujo a Phil Foden desembocó en una polémica en la cancha y en un momento tenso entre los bancos.

Todo sucedió al minuto 5 del segundo tiempo, cuando el defensor uruguayo cruzó al volante ofensivo del Manchester City con un planchazo artero al tobillo izquierdo del jugador local. La jugada preocupó a todo el estadio por la violencia de la patada, a menos de tres meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Embed Phil Foden debió salir LESIONADO en Inglaterra por este CRUCE DE RONALD ARAUJO.pic.twitter.com/x7JqSJOaDq — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 27, 2026 Tal fue el impacto y el dolor de la infracción, que Foden no pudo seguir en el partido y fue sustituido por Cole Palmer debido a la molestia en la zona afectada. Todo el banco de Inglaterra le protestó al árbitro Sven Jablonski, compatriota alemán de Tuchel, tras la infracción y allí se produjo el tenso cruce con Bielsa. El DT europeo se dirigió al banco uruguayo, le recriminó la violencia del foul y le negó el saludo al entrenador de Uruguay.

Ya en conferencia de prensa, Tuchel descargó su bronca contra el arbitraje y aseveró: "Pensé que el VAR no funcionaba, la entrada a Phil Foden ni siquiera fue revisada. No puedo entender que una entrada así ni siquiera fuese revisada", analizó frente a la prensa.

Embed Tuchel tuvo un picante cruce de DT's con el Loco Bielsa, por la fuerte entrada de Araújo sobre Foden... ¡CALMA!



#DisneyPlus Plan Premium (No disponible en Uruguay) pic.twitter.com/ZsKzBswpPZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 27, 2026 "Fue un partido reñido y duro. Sabíamos que sería un rival difícil. Bielsa me llamó hace unos meses y me dijo que se lo tomarían muy, muy en serio y que alinearían al mejor equipo posible. Éramos conscientes de ello. Como pueden ver, por la forma en que hicieron los cambios, no estaban dispuestos a ceder en nada, así que fue difícil", añadió.