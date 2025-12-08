La Unión Europea aprueba un plan migratorio más restrictivo y eleva las penalidades El bloque intensifica los controles en sus fronteras con el objetivo de agilizar las expulsiones. El nuevo reglamento fija castigos más severos para las personas que evitan el retorno a sus países de origen. Por + Seguir en







La Unión Europea modifica sus políticas migratorias y endurece sanciones.

La Unión Europea (UE) estableció este lunes un marco legal migratorio más estricto, que aumenta las sanciones a las personas que no abandonan el territorio y permite la creación de centros de deportación fuera de sus fronteras.

La nueva directiva, impulsada por la necesidad de controlar los flujos irregulares, introduce mecanismos para agilizar las expulsiones, endurece los castigos para quienes se niegan al retorno y establece reglas para la detención de migrantes en situación irregular.

El cambio más significativo de la normativa se centra en las penalidades. Los Estados pertenecientes a la UE ahora tienen la potestad de imponer multas y prohibiciones de ingreso a la zona Schengen por un plazo de hasta cinco años a aquellos inmigrantes que no cumplen con la orden de retorno a sus naciones. Esta medida busca disuadir a quienes permanecen en el territorio de forma irregular luego del rechazo a su solicitud de asilo.

Las penas más rígidas y los polémicos "centros de deportación" fuera de la Unión Europea Otro punto central de la reforma es la posibilidad de instalar "centros de deportación" en terceros países. El bloque europeo negociará con naciones externas para crear estas estructuras, cuyo objetivo es gestionar las devoluciones de manera más efectiva y rápida, fuera del territorio comunitario.

La normativa también establece reglas más duras y uniformes sobre la detención de personas que se encuentran en situación irregular. La directiva enmarca las condiciones y la duración máxima de la retención. Los impulsores, pertenecientes a la derecha y ultraderecha de distintos países, aseguran que el objetivo principal de estas modificaciones es constatar que la persona esté disponible para el proceso de retorno o de deportación, sin posibilidad de fuga.