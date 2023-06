Video: así fue la implosión catastrófica del submarino "Titan", cerca del Titanic

En redes sociales, la noticia atrajo a miles de curiosos que intentan explicar cómo fue la implosión que ocurrió con el submarino y terminó con las vidas de Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush.

Según las investigaciones preliminares y debido a los restos encontrados en el fondo del océano, el sumergible "Titan" sufrió una implosión: cuando la presión de afuera fue mayor que la presión interior del submarino.

TITAN SUBMARINE | VIDEO THAT shows THE IMPLOSION | Submersible | TITANIC | AS