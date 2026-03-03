La advertencia de Donald Trump a Irán: "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande"

Luego del ataque con drones a la embajada norteamericana en Arabia Saudita, el mandatario aseguró que el poder armamentístico de su país "nunca ha sido tan alto" y avisó: "ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte; lo grande viene pronto".

En pleno recrudecimiento del conflicto con Irán , el presidente norteamericano, Donald Trump , aseguró este martes que el poder armamentístico de su país "nunca ha sido tan alto" y advirtió que Estados Unidos "está abastecido y listo para ganar a lo grande" . Por otro lado, sostuvo que "la actual operación militar contra el régimen iraní es solo el comienzo de una escalada mayor que aún no sucedió" .

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me dijeron hoy, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas. Se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", escribió el mandatario durante la madrugada en su cuenta de su red social, Truth Social.

Sin embargo, admitió que "en el rango más alto, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", y apuntó contra su predecesor: " Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos . El somnoliento Joe Biden dedicó todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo a P.T. Barnum (¡Zelenski!) de Ucrania, por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y, aunque regaló gran parte de las armas de alta gama (¡GRATIS!), no se molestó en reemplazarlas".

"Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo. Estados Unidos está abastecido y listo para ¡GANAR A LO GRANDE!" , concluyó.

El lunes, Trump había advertido en una entrevista con CNN que "ni siquiera hemos empezado a golpearlos fuerte; lo grande viene pronto" , y subrayó que Washington posee la capacidad operativa para prolongar e intensificar las incursiones mucho más allá de las cinco semanas previstas inicialmente.

Estos dichos fueron antes del ataque con dos drones, que provocó daños materiales y un incendio "limitado", a la embajada de Estados Unidos en Riad, según informó el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

"Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses", expresó el presidente norteamericano.

Los 4 objetivos de la Operación "Furia Épica"

Por primera vez, la Casa Blanca detalló los pilares estratégicos que guían la ofensiva actual: el primero es destruir la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán; el segundo, terminar con la marina iraní (Trump confirmó que ya han hundido diez embarcaciones); el tercero es impedir de forma definitiva que Teherán obtenga armamento atómico; y el cuarto es eliminar el apoyo financiero y militar a grupos como Hezbolá y Hamás.

El mandatario norteamericano resaltó el impacto de los ataques selectivos tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei. Según Trump, la estructura de mando iraní se encuentra en un estado de caos total tras la eliminación de 49 figuras de alto perfil.

"Ellos mismos no saben quién los lidera ahora", subrayó el presidente, sugiriendo que, aunque no se busca formalmente un "cambio de régimen", la realidad operativa ya ha forzado uno de facto.

Una de las sorpresas destacadas por el Ejecutivo fue la participación activa de países como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, tras ser blanco de agresiones iraníes, han pasado de una postura pasiva a una intervención directa en el conflicto.

trump congreso

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el propio Trump no descartaron el envío de fuerzas terrestres si la situación lo requiere. El funcionario fue tajante al diferenciar este conflicto de experiencias pasadas: "No es una guerra interminable. No habrá 'construcción nacional' ni reglas de enfrentamiento restrictivas. Peleamos para ganar y no desperdiciar vidas".

Pese al optimismo de la Casa Blanca sobre la supremacía aérea, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que la operación es un "trabajo arduo" que ya ha tenido costos para Estados Unidos: cuatro militares fallecidos en un ataque en Kuwait y la pérdida de tres aeronaves (atribuidas oficialmente a fuego amigo).

A pesar de las críticas y la incertidumbre sobre la duración del conflicto, Trump se mostró inamovible: "No me importan las encuestas. Estoy haciendo lo correcto en Irán".